Exsubsecretario de Telecomunicaciones por Ley de Datos Personales: “La gran diferencia, es que se invierte la balanza”

En entrevistas con ‘Qué hay de nuevo’, el exsubsecretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Pedro Huichalaf, abordó los alcances e implementación de esta iniciativa.

Para comenzar, explicó cómo funcionaba el sistema de estas llamadas denominadas como “spam”: “Está permitido que se comuniquen contigo, hasta que digas que no quieres más, esa es la justificación legal del por qué se reciben llamados de distintos servicios”. Tras esto, señaló que “la gran diferencia con esta ley, es que se invierte la balanza, hoy se establecerá una prohibición de recibir mensajes, a menos que quieras recibirlos o tengas un contrato que autorice las notificaciones de información comercial, pero no para ofertas distintas”.

En ese sentido, sostuvo que “con esta nueva ley, además de no poder usar las bases de datos de terceros, también se sancionarán a las empresas si mandan información comercial sin ser autorizados por uno, entonces es un gran cambio en cómo se va a comportar la industria con los datos personales y la comunicación comercial”.

Respecto a las sanciones que se producirán por no cumplir con esta normativa, destacó que “hoy no existe una entidad de control (…) aquí lo que se estableció son nuevas sanciones dependiendo de la envergadura de la empresa, ya que no es lo mismo ser una compañía grande que una pyme, pero sí son muy categóricos con la reincidencia. Aquí hay un cambio de lógica, en dos años se implementará completamente esto y los reclamos de las empresas dan pie para que cambien la metodología y, si cumplen con la normativa, no tendrán que ser sancionadas”.