Gloria Hutt por censura a la Mesa de la Cámara: “No corresponde apoyarla si es que no hay un sustento adecuado”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, sobre la formalización por el Caso Audios.

En relación al debate que ha surgido en torno al financiamiento de la defensa que tuvo el exministro Andrés Chadwick en la acusación constitucional, puntualizó en que “aquí han habido muchas acusaciones cruzadas y muchos antecedentes que se han despejado día a día. Hay que esperar a que se solucione la trama (…) uno no sabe lo que hay detrás y siempre nuestra postura ha sido que la justicia defina y aclare todo, porque acá hay un tema de confianza y fe pública importante”.

Sobre la reacción que tuvo el presidente Boric al enterarse de las medidas cautelares del caso, sostuvo que “el presidente debería apuntar al valor principal, que es respetar al Poder Judicial y no emitir juicios de valor. Eso uno puede extenderlo a otros ámbitos que no ayudan a solucionar otro tipo de situaciones”.

Censura a la Mesa de la Cámara

El diputado Johannes Kaiser presentó una moción de censura contra la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de destituir a Karol Cariola (PC). La iniciativa surge tras las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien evitó calificar como “dictadura” el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Consultada por la postura en la que se encuentra Evópoli sobre este debate, Hutt recalcó que “nosotros vamos a defender siempre la estabilidad democrática de los países y el respeto por la voluntad de las personas, cosa que no ha ocurrido en Venezuela y es evidente que el Partido Comunista no toma esa postura, no logra denominarlo una dictadura, ni posicionarse como un partido que defienda los valores democráticos”.

En ese sentido, agregó que “el espíritu de los parlamentarios que promueven la censura, es una medida de presión para que el PC reaccione y sea más categórico en una calificación de dictadura”.

Tras esto, enfatizó en que “no corresponde apoyar una moción de censura a la mesa, si es que no hay un sustento adecuado. Además la mesa fue constituida siguiendo las reglas establecida, entonces uno debe ser respetuoso de la institucionalidad”.