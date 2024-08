Francisca Crovetto tras histórico triunfo en París 2024: “Espero que una medalla no me defina”

Francisca Crovetto visitó los estudios de Radio Infinita tras haber ganado una histórica medalla de oro en el Tiro Skeet de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La legendaria deportista nacional reconoció que su vida ha cambiado desde la hazaña en la capital francesa:

“Han sido días de mucho cariño, con una agenda más apretada que antes. Es cierto que la gente te reconoce más en la calle y te pide infinitas fotos, pero estoy muy contenta y agradecida por el cariño”.

Pese a los elogios que ha recibido, Crovetto se niega a participar de la conversación sobre si es o no ‘la mejor deportista en la historia de Chile’:

“Es algo pretencioso que eso salga de mí, lo agradezco y lo encuentro muy lindo, pero no me corresponde mucho hablar de esas cosas”.

En la conversación, la medallista olímpica recordó el largo camino que recorrió hasta su histórico triunfo en París 2024:

“Yo partí en esto hace 20 años. Al principio éramos pocas mujeres, un grupito de 4 o 5. Las que partieron conmigo se fueron quedando un poquito en el camino, tomaron otros rumbos. Era difícil, pero yo siempre lo tomé como una oportunidad. Nunca vi que la falta de mujeres fuese una responsabilidad que caía en mí, o que fuese mi culpa, sino que tenían que estar ahí las instituciones que velan por el desarrollo del deporte. Siempre sentí que tenía algo que hacer, que era una oportunidad que me daba la vida de hacer un camino propio e inspirar a las generaciones venideras”.

Por supuesto, ese camino no ha existido sin frustraciones:

“Hay que familiarizarse con el fracaso, saber que es parte de la vida y el camino. Yo siempre digo que los fracasos son un aprendizaje y no me alejan de dónde quiero estar, sino que me acercan. Nunca hay que perder perspectiva de donde uno quiere estar”.

Eso sí, lo que le toca a Francisca Crovetto ahora es lidiar con uno de los éxitos más grandes en la historia del deporte nacional:

“Es un escenario nuevo. En Chile a veces uno no se atreve a intentarlo porque crees que vas a fracasar. Uno tiene el speech listo en caso de si me va mal ¿Pero y si me va bien? Es la otra cara del fracaso. Es un aprendizaje también, y trato de tomarlo con la misma serenidad que cuando me va mal. Espero que un resultado y una medalla olímpica no me definan. Tengo otras áreas de mi vida en donde quiero ser buena. Es importante saber vivir el éxito”.