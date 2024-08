Diputada Cicardini por vinculación de Chadwick en Caso Audios: “Llama la atención que hay un sector de la derecha que ha estado en un silencio cómplice”

En el marco del denominado Caso Audios, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del abogado penalista, Luis Hermosilla. El tribunal además decretó la misma medida para la también abogada María Leonarda Villalobos. La justicia pudo acreditar los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios reiterados por parte de los imputados. Luis Angulo, pareja de Villalobos, recibió a cambio arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras petición de su defensa.

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, la diputada del Partido Socialista y querellante en el Caso Hermosilla, Daniella Cicardini, se refirió a todo lo relacionado sobre este caso y a cómo se desarrolló esta formalización que duró cinco días.

Consultada por las medidas cautelares interpuestas, destacó que esto “es una señal positiva, entrega un mensaje claro de que los poderosos no se quedarán con la impunidad. Nuestro objetivo principal era poder cuidar las instituciones públicas, porque era lo que estaba en juego. La justicia nos dio la razón en que hay una red de corrupción y delitos reiterados”, agregando que “esta red de trafico de influencias es tan grave que no había otra forma de la justicia de dar esa señal con la prisión preventiva”.

En ese sentido, argumentó que “este tipo de casos, que a mi juicio, es uno de los de corrupción más grande de nuestro país, debe ir en la línea del caiga quien caiga, da lo mismo el color político, me interesa que podamos cuidar nuestra democracia”.

En relación a la vinculación del exministro Chadwick en el caso, puntualizó en que “llama la atención que hay un sector de la derecha que ha estado en un silencio cómplice”, sosteniendo que “nosotros esperamos que se pueda seguir teniendo claridad de quienes más están involucrados, porque acá han aparecido otros personajes del mundo judicial, no solo el Fiscal Palma, sino también Guerra, donde se puede evidenciar que no es menor el nivel de redes que tenía Hermosilla”.

Para culminar esta arista, la parlamentaria recalcó en que “Hermosilla no es una víctima, no es un cristo indefenso que carga la cruz. Es una persona peligrosa que tiene redes y eso es lo que no podemos perder de vista. Aquí hubo muchos que intentaron sacarnos de esta carrera, entonces quizás hasta donde llegan estos tentáculos que nos quisieron fuera del caso”.

Censura

El diputado Johannes Kaiser presentó una moción de censura contra la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de destituir a Karol Cariola (PC). La iniciativa surge tras las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien evitó calificar como “dictadura” el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Kaiser argumentó que la permanencia de una integrante del PC en la presidencia de la Cámara es insostenible y propuso la censura, invitando a otras bancadas de oposición a sumarse. La moción será presentada en la Sala el martes y se votará el miércoles.

En relación a esta moción, Cicardini sostuvo que “me parece bien insólito y por quién levanta la censura. Bien cara de palo el diputado Kaiser, porque hasta el día de hoy él sostiene una defensa férrea de un golpe de Estado, violación de los derechos humanos, quiebre de la democracia, como fue en el caso de la dictadura de Pinochet, entonces con qué cara viene a levantar una censura”.