Crítico de Música anticipa el regreso de Oasis a los escenarios: “Puede pasar cualquier cosa”

La icónica banda británica Oasis confirmó su vuelta a los escenarios tras su separación en 2009. El anuncio llegó la madrugada de este martes a través de las redes sociales oficiales de la banda bajo el título de “This is it, this is happening”. La gira que traerá de vuelta a los hermanos Gallagher contempla 14 conciertos en el Reino Unido e Irlanda.

Si bien el esperado retorno se dará, en principio, solo con estos conciertos, no se descarta que la gira se extienda a otros continentes para finales de 2025. Para todos los fanáticos, los tickets estarán disponibles desde este sábado 31 de agosto.