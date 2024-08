Presidente de Frutas Chile desde evento en la India: “Este Gobierno ha sido muy apoyador en la relación que tiene con el resto del mundo”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Iván Marambio, presidente de Frutas Chile, quien se encuentra en la India para participar del Chile Summit India 2024, un evento organizado por ProChile que busca fortalecer vínculos institucionales entre ambos países, además de identificar oportunidades de cooperación comercial.

Respecto de este encuentro internacional -que contará con la presencia del canciller chileno Alberto van Klaveren y del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela- Marambio destacó que “sobre todo en Asia, que venga la autoridad, es muy relevante”.

Frente a la pregunta de cómo se abren mercados y qué es lo que tienen que hacer las autoridades/gremios/empresas para que el mercado indio sea más interesante y nos empiece a comprar más, el presidente de Frutas Chile apuntó a tres factores fundamentales: la negociación política de las diferentes barreras -arancelarias o no- con el mercado que se quiere abrir; tener una cadena logística afianzada; y la promoción.

En particular con la India, el líder del gremio enfatizó en que, desde el punto de vista de la logística, “tenemos un problema con India porque, debiendo demorarse 29-30 días en tránsito, se demora 50. Y eso es porque básicamente al no haber demasiado intercambio entre ambos países o exportaciones desde Chile a India, las líneas navieras no se interesan y no ponen servicios directos a esta parte del mundo”.

Por su parte, hizo hincapié en que desde Fruta Chile “hacemos promoción de fruta chilena en muchos países del mundo. Uno de los principales países donde estamos trabajando fuertemente es Brasil”.

Volviendo a la India, Marambio insistió en “la tremenda oportunidad” que tenemos con el país asiático, ya que “es un país no sólo vegetariano, sino que ya vegano, por lo tanto, la fruta hace todo sentido en un mercado como este”.

En ese contexto, aseguró que “esta temporada 2024-2025 -que parte el 1 de septiembre- deberíamos tener nuevamente un incremento en los volúmenes muy importante, sobre todo en cereza (…) la cereza ha pasado a constituir más menos el 50% de los retornos que Chile tiene”.

Por último, indicó que es tercera vez que participa en este evento, ya que “nos parece que es muy importante dar pequeños pasos, ir avanzando, ir convenciendo a la gente de que esa es la manera, ir convenciendo a la autoridad de que tiene que venir. Este Gobierno ha sido muy apoyador en la relación que Chile tiene con el resto del mundo, principalmente para los agroalimentos”.