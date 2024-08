Heraldo Muñoz y respuesta del PC a situación en Venezuela: “Es difícil de explicar la postura de la dirigencia”

El presidente Gabriel Boric endureció nuevamente su postura sobre Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de ese país volviese a ratificar a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. Sobre eso conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo’ con el excanciller Heraldo Muñoz.

El exministro fue rápido en alabar las palabras del presidente:

“Creo que el presidente ha sido muy coherente, con una política de principios. Después de este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que es absolutamente militante, el presidente ha dejado en claro que se trata de un régimen de dictadura que falsea elecciones y reprime al pueblo… Creo que el presidente ha tenido liderazgo en esto, y esta declaración lo pone en un plano internacional de coherencia jugado por la democracia y los Derechos Humanos”.

En ese sentido, cree que la figura de Boric es fundamental para coordinar a una izquierda que entiende que lo que pasa en Venezuela no es un proyecto democrático y ni siquiera ideológicamente afín:

“El presidente señala y rescata el camino de una izquierda comprometida con los Derechos Humanos, que no puede ignorar violaciones y transgresiones a la soberanía popular. Dice bien que la dictadura venezolana tiene un discurso de izquierda pero no es de izquierda. No tiene una narrativa ideológica clara. No es más que un régimen populista que busca perpetuarse en el poder”.

Sigue habiendo una situación incómoda en el oficialismo: La negativa de la dirigencia del Partido Comunista a condenar el régimen dictatorial venezolano:

“Pareciera que efectivamente hay discrepancias en el PC sobre la situación de Venezuela. Es difícil de explicar la postura de la dirigencia. Pero espero que las conclusiones definitivas sean en concordancia con el presidente de la República. Yo estoy muy satisfecho con la postura del Socialismo Democrático, que ha sido muy condenatoria del régimen dictatorial venezolano”.

Finalmente, Muñoz dijo que no hay que hacer eco de las respuestas que dirige el canciller de Venezuela, Yván Gil, al presidente Boric:

“El canciller venezolano es el canciller del insulto. A eso se dedica, a distorsionar la verdad. No merece mayor respuesta. No le he escuchado ninguna declaración constructiva sobre nada”.