Directora de fundación Convivencia Digital: “Los niños que no usan tecnología son mucho más feciles”

¿Cuánto se debe permitir que los menores usen dispositivos móviles o redes sociales? ¿Cuál es la edad indicada? ¿Cuánto afecta el acceso a smartphones en el desarrollo de los niños y adolescentes? De eso conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo’ con Soledad Garcés, directora de la fundación Convivencia Digital.

Garcés cree que no se trata sobre prohibir o permitir dispositivos móviles para menores, y que todo tiene que ver con cuánto se usen:

“Como todo en la vida, cuando las cosas se usan más de la cuenta y se usan mal, o no se tiene la edad necesaria para hacerlo, afecta a tu desarrollo y tu salud mental”.

Por eso, la clave es moderación:

“Una de las herramientas que más sirve para regular las problemáticas asociadas es, sin duda, es el control del tiempo y retrasar, todo lo que se pueda, el acceso a las tecnologías”.

Ahora, ahí se presenta un problema: Las diferencias de crianzas entre niños:

“Es muy complejo, porque las familias que lo regulan y logran que sus niños accedan a menos tecnología, o que accedan más tarde, o que no tengan, muchas veces son discriminadas por quienes sí tienen. Ojo que esos niños no son necesariamente rechazados. Suelen tener mucha más vida propia y están mucho menos vulnerados de lo que quizás perciben sus padres. Los niños que no usan tecnología son mucho más felices, y eso lo tenemos estudiado”.

Por eso, insta a que sean comunidades completas las que adopten una política común con respecto al uso de dispositivos electrónicos:

“El problema está en que si estas acciones no son colectivas, no tienen un impacto positivo, porque cuesta mucho vivir en un grupo en donde algunos sí tienen y otros no… Lo que a nosotros como grupos nos ha funcionado es que las comunidades se sienten a reflexionar”.