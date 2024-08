Alcaldesa Pizarro se muestra a favor de que militares resguarden “paraderos y carreteras” por crisis de seguridad

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la jefa comunal, Claudia Pizarro, se refirió a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Consultada por esta problemática, Pizarro sostuvo que “hoy estar hablando de crímenes en una comuna donde veníamos avanzamos y dejando atrás la estigmatización, es brutal (…) estamos buscando espacios de protección para niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ellos entienden que hoy debemos avanzar y ponerles atención, porque se están matando en las calles y eso no es propio de una sociedad sana, sino enferma y no solo se viven en la comuna de La Pintana, ya que sucede lo mismo en otras parte del país y la Región Metropolitana”.

En ese sentido, puntualizó en que “estos delitos de alta connotación social suceden donde no hay control policial. La delincuencia no es estacionaria y sucederá donde no hay control y es por eso que necesitamos mayor dotación (…) para el 2025 requerimos mayor cantidad de Carabineros y PDI”.

Para culminar, enfatizó en que “acá hay un problema que no solo se debe achacar al presidente de la República, sino que el Congreso tiene mucho más que hacer. El sistema procesal penal terminó siendo extremadamente garantista, la máquina que debemos aceitar es para luchar contra el crimen, ya que la que existe ya no sirve y acá caben todos. Estoy de acuerdo de que los militares resguarden instalaciones como los paraderos y carreteras, pero hay que decir que quienes están preparados para enfrentar a los delincuentes son los carabineros”.