Economista Carolina Grünwald sobre un nuevo retiro de fondos previsionales: “Repercute mucho en el mercado”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Carolina Grünwald, economista jefe Prudential AGF, para abordar los temas de ahorro e inversión, inflación y crecimiento económico.

Sobre el panorama económico y cómo impactaría en el mercado un nuevo retiro de fondos de pensiones, la economista enfatizó en que “repercute mucho en el mercado porque si tú piensas, económicamente, los retiros de fondos previsionales se pueden catalogar como algo equivalente a este ‘helicóptero de dinero’ que postulaba el economista Freedman. Si tú no aumentas la producción, la actividad y el trabajo, y de pronto llega un montón de dinero a la economía, tú tienes el mismo nivel de actividad, de producto, y más dinero y todos tienen más plata, eso genera un aumento de precios”.

Consultada por el mercado de capitales, Grünwald explicó que “recuperar el mercado de capitales es lento. Yo creo que sacar ahorros previsionales no es el camino claramente porque el daño que se hizo no se ha recuperado, me parece que es importante fomentar la inversión en este país en que estamos con una inversión muy baja y con malas perspectivas hacia adelante, creo que el tema tributario ha sido determinante en eso”.