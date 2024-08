Bettina Horst de Libertad y Desarrollo explica por qué está en contra de nueva propuesta para la Reforma de Pensiones

Bettina Horst de Libertad y Desarrollo pasó por el estudio de Infinita para conversar con ‘Más Que Números’ sobre la reforma Previsional que sigue siendo el dolor de cabeza de la clase política.

La conversación comenzó con uno de los aspectos que ha provocado mayor discusión: La propuesta transitoria de 2 puntos de préstamo al Estado a cambio de un bono en 20 años más. Ante eso Horst fue enfática:

“No me gusta la solución porque cuando hablamos de préstamo es muy cercano a hablar de reparto. No hay ninguna certeza de que este préstamo sea transitorio y que te devuelvan la plata. Como todos los sistemas de pensiones en base a reparto, este está estresado porque la población envejece. En 20 años más, cuando este préstamo se empiece a acabar, tendremos menos jóvenes por persona en edad de jubilación. El ministro Marcel y la ministra Jara no han entregado ninguna cifra que avale la sostenibilidad de este fondo”.

Para Horst, lo que más preocupa es la falta de detalles sobre cómo se devolvería esta plata a la población:

“Hoy no está arriba de la mesa un modo de pago como en algún momento fueron los bonos de reconocimiento. El Estado chileno lleva una trayectoria ascendente de endeudamiento. No se quiere endeudar con terceros afuera para pagar mejores pensiones hoy porque es más riesgoso, pero sí le pide a los trabajadores chilenos que se endeude con el Estado. Hay que conocer muchos más detalles para saber si es creíble o no este pago”.

Sobre el itinerario pactado por oficialismo y oposición para tramitar la reforma de Pensiones, Horst también es escéptica:

“Me parece bien haber firmado un cronograma. Lo que no se puede entender es que no hayan acuerdos más sustantivos a nivel de contenido. Distintos sectores intentan darles distintas lecturas… Si uno lee lo que se firmó, se ve bastante contradictorio con lo que se ha afirmado en el pasado… Hoy en día, textos legales que avalen conversaciones no existen o no se han conocido”.

Para la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, un problema serio es que la mesa técnica que abordó la reforma no parece haberse puesto de acuerdo:

“He estado en distintas oportunidades en mesas técnicas y comisiones. De todas, la última (mesa técnica sobre pensiones) me parece la más débil. No por quienes la conformaron, era gente tremendamente capacitada, pero su documento es uno lleno de desacuerdos. No se logró trabajar en un consenso para que sea la base de una discusión política”.