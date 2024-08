Directora del Demre tras resultados de la PAES de invierno: “La PSU tenía problemas que aumentaban la desigualdad”

El Demre saca cuentas alegres tras los resultados de la PAES de invierno. Como dice su directora, Leonor Varas, en ‘Qué Hay De Nuevo’: “Aumentamos en todo: En número de inscritos, en asistencia. Las personas aumentaron sus puntajes con respecto a rendiciones anteriores. Todo bueno”.

Varas asegura que se ha visto que, desde que se puede rendir la prueba de ingreso a la educación superior en 2 momentos del año, se ha visto una notoria baja de ansiedad entre los alumnos:

“Estas pruebas se rinden con una ansiedad enorme a fin de año. Es un momento de mucho cambio para los jóvenes, de mucha expectativa. Se vive con unos nervios exagerados… Para nosotros es importante bajar esa ansiedad. No solo por una cosa humana, sino que también porque la ansiedad es una interferencia en aquello que tenemos que medir, que es la competencia en la disciplina que se evalúa. Si se está contaminado con estos nervios, no podemos medir bien lo que queremos”.

Por supuesto, sigue existiendo el fantasma de las brechas socioeconómicas entre recintos educacionales:

“Nos duelen las brechas y tratamos de mitigarlas, pero ninguna prueba las va a borrar… Lo que se invierte en colegios subvencionados es un sexto de lo que se invierte por alumno en un colegio particular pagado. No se puede esperar lo mismo. Tenemos una relación que tiene que ver con lo que se invierte con educación y también que se produce una segregación que tiene que ver con capital cultural. Son cosas dolorosas que hay que solucionar, pero no es la prueba la que lo va a borrar”.

De acuerdo a Varas, de todos modos la PAES ha mostrado ser mejor que la PSU para reducir la desigualdad:

“La PSU tenía un problema que agudizaba la desigualdad. La PSU preguntaba todos los contenidos del currículum, y sabemos que la cobertura de este dependía del tipo de colegio… En esta última prueba de invierno tenemos bajas bien interesantes en la brecha. Bajó la diferencia en competencia lectora entre colegios particulares y municipales, y también baja en las dos pruebas de matemática entre los particulares y los subvencionados”.

Por eso, defiende que la PAES tiene que seguir existiendo y seguir mejorando:

“Se tiene que mantener la prueba. Es valorada por nosotros, por las universidades y la población. Por supuesto, siempre hay cosas a mejorar. El 2 de septiembre llega un comité científico internacional que nos ayudará a hacer mejoras que estamos pensando. Es muy bueno tener una mirada externa.