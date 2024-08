Javiera Toro respalda a ministra Orellana en polémica desvinculación de Isabel Amor y afirma que “hubo una relativización de hechos graves”

Conversamos en ‘ Qué Hay De Nuevo‘ con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para abordar la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032; la crisis residencial en la Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia; y la polémica desvinculación de Isabel Amor del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg)

Respecto de la protección de los niños más vulnerados, la ministra enfatizó en que “no cabe ninguna duda, nosotros no estamos metiendo nada debajo de la alfombra. Hay una crisis y justamente se requiere muchísimo más”. Al respecto, dentro de los cambios implementados, destacó que “hoy día se está avanzando en cambios del modelo residencial, ya no estamos teniendo estas residencias masivas, sino residencias familiares que son de números mucho más acotados de niños; ha crecido de manera muy significativa el número de niños y niñas que están en familias de acogida en vez de cuidados residenciales. Creo que hay ir reconociendo avances, pero no hay que negar que hay problemas de diseño y de implementación, eso sigue siendo insuficiente”.

En materia de adopción, valoró los cambios legislativos, destacando que “el lunes se aprobó en particular la Ley de Adopción en la Comisión de Familia e Infancia del Senado, lleva casi 11 años de tramitación esa ley, o sea ha cambiado toda la legislación y ya hace más de 11 años sabíamos de la crisis que había en materia de adopción”.

Respecto del desarrollo y presentación de este Plan de Acción, la secretaria de Estado señaló que “hay una responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social con la Subsecretaría de la Niñez de articulación de esto. Aquí hay un Consejo Interministerial que aprueba la política, se tiene que hacer cargo justamente de la coordinación de lo que viene y un elemento muy importante tiene que ver: uno con que establece monitoreo anual y evaluación cada tres años; y también hay que ir viendo si la realidad nos señala que hay que hacer cambios”.

Siguiendo con lo anterior, agregó que “en materia de niñez tiene que haber una articulación interinstitucional para los presupuestos relacionados con niñez de todos los ministerios y servicios”.