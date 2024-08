Senadora Rincón y debate por concesión de Enel: “Espero que no sea un voladero de luces y un manejo comunicacional”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, conversamos con la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, sobre el debate que ha surgido en torno al funcionamiento y concesiones de las empresas eléctricas, donde el ministro de Energía, Diego Pardow, planteó la posibilidad de que se avance a una empresa estatal de distribución, idea que fue descartada por las secretarias de Estado; Tohá, Vallejo y López.

Consultada por si la suspensión de la concesión de Enel es posible, la congresista quiso comenzar puntualizando en que “el tema eléctrico y la falta del servicio es incomprensible para la ciudadanía, creo que cuando ese tema se da en un contexto del aumento de la cuenta de la luz, es más incomprensible aún (…) aquí se puede ver que la situación se pelotea entre unos y otros, donde ni la empresa y el regulador han hecho la tarea”. En ese sentido, subrayó que el ministro “Pardow saca un conejo del sombrero, pero en la suma y la resta, los que más pierden son los vecinos”.

En relación a la pregunta en cuestión, expresó que “espero que no sea un voladero de luces y un manejo comunicacional, porque creo que deben hacerse efectivas las responsabilidades y, en ese sentido, creo que el ministro debe dedicarse a ver cómo funciona ese servicio. Si bien plantea una alternativa, esto no soluciona el problema”.

Para culminar esta arista, enfatizó en que “para mi el tema no es quién es el dueño (…) la pregunta es: qué pasa aquí, por qué no se previno la situación, si se sabía que venía un temporal. No se hizo nada”.

Tercera estrofa

Los integrantes del Partido Demócratas vivieron un incómodo momento en medio de un acto oficial, debido a que cuando entonaban el himno nacional se reprodujo la tercera estrofa, que se utilizaba durante el tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet. El hecho ocurrió en la ceremonia de presentación de los candidatos de cara a las elecciones municipales y de gobernadores, la cual se llevarán a cabo en el mes de octubre.

Sobre este percance, Rincón explicó que “apenas salió, todos nos miramos y dijimos, por favor que la cortaran (…) el himno no ha sido modificado, pero esa estrofa no se canta. El dj subió esa versión, entiendo que la empresa a cargo del sonido sacará una declaración, pero el daño ya está hecho”.