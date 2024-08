Académico Humberto Verdejo asegura que fórmula del ministro Pardow “no es una salida adecuada y no resolverá el problema de fondo”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, conversamos con el académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, sobre el debate que ha surgido en torno al funcionamiento y concesión de las empresas eléctricas, luego del masivo corte de luz que afectó y sigue perjudicando a algunas zonas de la Región Metropolitana.

Consultado por la posibilidad que planteó el ministro de Energía, Diego Pardow, para avanzar a una empresa pública estatal, señaló que “me parece extraño que el Estado se quiera hacer cargo de la distribución, dado que los problemas de calidad necesitan mucha inversión (…) no es una solución y va a generar más complicaciones, por lo que no es una salida adecuada y no resolverá el problema de fondo”.

En ese sentido, sobre el rol que ha tenido la SEC en este caso, recordó que hay tres actores involucrados en esto: “Está el Ministerio de Energía, la Superintendencia de Combustibles y la Comisión de Energía. En esta oportunidad, hemos dejado de lado el rol de esta última (…) la SEC solo aplica multas cuando hay cortes de suministros, pero ahora nos dimos cuenta que con eso se quedan cortos, entonces las normas deben ser menos laxas y eso los define la Comisión”. Tras esto, añadió que “lo que propone el gobierno de fortalecer el rol de la SEC va en una excelente línea, pero también hay que mejorar los estándares de la norma, que es lo que define la Comisión”.

Sobre el arbolado que pueda generar problemas en el tendido eléctrico, sostuvo que en esta discusión “nos faltó un ordenamiento más preciso en relación a la gestión del arbolado urbano. La ley dice que las empresas eléctricas tienen que hacerse cargo de la mantención y que las líneas estén libres de cualquier elemento que pueda generar una falla (…) pero hay un problema con el árbol que está en un terreno privado y que las ramas caen sobre el tendido, entonces la orgánica de cómo conversa la gestión del arbolado el privado y el municipio, es una discusión de sordos”.

Frente a esa problemática, planteó que “hay que establecer planes de poda y retiro de árboles que están secos y eso también pasa porque el Estado le entregue más recursos a los gobiernos locales”.