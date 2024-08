Diego Schalper: “Bachelet es como candidata presidencial part-time”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, sobre lo que ha acontecido en la agenda política nacional.

En relación al oficio que estaría pensando en realizar la UDI en la Contraloría por actividades públicas del gobierno con la expresidenta Bachelet, indicó que pese a no tener mayores detalles de la situación, “lo que sí considero un intervencionismo electoral, es que hagan dos pautas del gobierno, el mismo día, con el alcalde Vodanovic (…) espero que el gobierno entienda que el mal uso de recursos públicos solo perjudica a sus candidatos”.

En ese sentido, sobre el rol que está teniendo actualmente la exmandataria, opinó que “Bachelet es como candidata presidencial part-time, porque a ratos es candidata y al otro no y creo que a la ciudadanía no le gustan estas cosas intermedias. Si ella va a ser candidata, que lo diga, pero actúa y se viste como candidata, cuando no lo es, entonces ahí la alfombra no combina con las cortinas”.

Retiro de pensiones

Consultado esta nueva votación, puntualizó que para esta discusión “no hay ambiente, porque se cruzan dos cosas: la ciudadanía está más consciente del impacto negativo que tiene esto y tengo la sensación de que este proyecto se emplea con una finalidad netamente personal”.

Candidatos deudores de pensiones

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, informó que más de 50 candidaturas para las próximas elecciones municipales y regionales han sido excluidas debido a deudas de pensiones alimenticias. Por esto y sobre si los nombres de los candidatos debieran ser públicos, Schalper sostuvo que “yo soy más partidario de la publicidad en esta materia, porque es extremadamente grave lo que está juego (…) todo lo que tienda a fortalecer la posición de los niños está en mi agenda”.