Oscar Contardo: “Hay cierta dirigencia del Frente Amplio de origen privilegiado que se acerca a la gente no privilegiada con una condescendencia irritante”

Han pasado 16 años desde el primer lanzamiento de ‘Siútico’, el ensayo con el que el escritor y periodista Oscar Contardo desmenuzó el historial de tensiones sociales en Chile, el clasismo de nuestra sociedad, las aspiraciones y, por supuesto, lo que significa ser ‘siútico’. El texto vuelve a las librerías a modo de edición especial, por lo que en ‘Qué Hay De Nuevo’ conversamos con Contardo acerca de la obra y cómo se aplica a un Chile que ha cambiado mucho en las últimas décadas pero que sigue teniendo aspectos que se mantienen congelados en el tiempo.

“El libro funciona tal cual hoy. Hay algunos cambios: Uno tiene que ver con la posibilidad de responder ante lo que solía ser usual: La descalificación por origen social. El ‘roteo’. Hoy no sale tan impune o tan gratuito para quien ofende a través de esa idea. Hay un costo que te lo hace ver el ofendido y la comunidad”, señala Contardo en la conversación, quien además no deja de ver la ironía de que la propia palabra ‘siútico’ ya no es tan frecuente en el léxico popular: “Ha cambiado el uso de la palabra ‘siútico’. En generaciones más jóvenes se usa mucho menos”.

El escritor apunta a que lo que no ha cambiado es el descontento social. Para Contardo, los procesos constituyentes intentaron atender esto, pero “lo que tenemos ahora es una estructura política que no da cuenta que la sociedad aspira cambios”.

Contardo puso su foco en el actual gobierno, en donde cree que “algunas autoridades no entendieron lo que estaba pasando ni lo que se estaba sufriendo en ciertas zonas urbanas con el tema de la seguridad y la migración”, y también se mostró crítico de algunas figuras del Frente Amplio, asegurando que representan un nuevo tipo de ‘abajismo’ en donde “vienen de privilegios, y se acercan a las personas no privilegiadas con una condescendencia irritante”.

