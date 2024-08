Claudio Agostini, economista: “El cierre de Huachipato demuestra que era mentira lo del dumping chino”

La situación de la siderúrgica Huachipato sigue siendo delicada, luego de que anunciara un nuevo cierre pese a las medidas antidumping adoptadas en abril ¿Qué pasó? Lo discutimos en ‘Más Que Números’ con Claudio Agostini, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibañez.

Para Agostini, esto se veía venir desde hace tiempo, y demuestra que nunca hubo dumping del acero chino como argumentaron desde Huachipato a comienzos de año:

“Me hubiese gustado que me sorprendiera, pero no me sorprendió. Desde el 2009 que Huachipato viene perdiendo plata… Los resultados hoy son inconsistentes con los argumentos de Huachipato en ese momento, que dijo que las pérdidas eran culpa del dumping. Se le dio lo que Huachipato pidió, y así todo, ahora cierran. Refleja que no era verdad que el tema era el dumping chino. Todos los chilenos subsidiamos Huachipato para postergar una muerte evidente que debió haber ocurrido en su momento”.

El economista asegura que la conducta de Huachipato no se explica a largo plazo si es que eventualmente iban a cerrar igual:

“Todos sabíamos que no era verdad. No entiendo qué ganaron este tiempo. Debieron cerrar cuando había que cerrar y punto… No sé si estaban jugando a tener tiempo para gestionar más subsidios u otro tipo de protecciones”.

El economista advierte que, ahora que claramente el dumping no era la razón para la crisis de Huachipato, quienes apoyaron la sobretasa deberán dar explicaciones:

“Imagino que al interior de la comisión de distorsiones, quienes votaron en contra de la sobretasa dirán ‘¿Ven? Teníamos razón’. Ellos no quedan mal. Los miembros de la FNE y el Banco Central quedan bien en esta decisión. Ellos dijeron que no había evidencia de dumping. Lo complicado es para los funcionarios de gobierno que defendieron que había dumping y que se justificaba la sobretasa, y ahora tendrán que sacarla”.