Fundación Iguales tras polémico reportaje ‘Nuestros niños trans’: “El Minsal tiene una tarea importante para despejar dudas”

Durante la jornada del jueves se emitió un reportaje en TVN y que tenía por título “Nuestros niños trans”, en donde se abordó la realidad de familias que habían visto a sus hijos e hijas transicionar. Además, esta producción contaba con controversiales declaraciones de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y de la diputada Emilia Schneider.

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, se refirió a este polémico reportaje.

Consultada por este trabajo, contó que “nosotros supimos hace un mes que se estaba haciendo el reportaje y fuimos a buscar a los productores para que conocieran nuestra opinión, cosa que no quisieron escuchar. Nos pareció sesgado y de baja calidad, porque se repiten ciertas construcciones que no escuchaba hace años, como por ejemplo, poner en duda la existencia de niños y niñas trans, como también la identidad de género”. Sobre esto último, argumentó que “se dijo textualmente que esto podría ser una pandemia de salud mental”.

En ese sentido, explicó que “vimos una gran falta de objetividad (…) privilegia el testimonio de padres que están en contra de esto, donde además en ningún momento se escuchan las opiniones del Programa Crece con Orgullo o de médicos expertos en infancias trans y mucho menos a padres que acompañaron a sus hijos en estas transiciones”.

Sobre cómo surgió la discusión por este tema, especificó que “esta empieza sobre las dudas de cuáles son los mejores procedimientos médicos para apoyar a los niños trans, pero la sensación que tengo, es que de ciertos sectores han usado estas preguntas para instalar otras dudas y argumentos que no escuchaba hace muchos años”. De hecho, “una fake news que anda dando vuelta es que niños de 3 años andan tomando hormonas, cosa que no es cierta porque no se podría y tampoco las necesitan”.

Por cómo enfrentar esto para que no surjan nuevos estigmas o dudas, puntualizó que para eso “el Minsal tiene una tarea importante para despejar todas las dudas que existan”.