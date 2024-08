Profesor José Maza entra al debate por cortes de luz: “Me deprime ver lo poco desarrollado que somos”

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas conversó sobre su nuevo libro “El Sistema Solar: Nuestro hogar en el cosmos” y también opinó sobre la contingencia.

En conversación con Qué hay de Nuevo, el profesor José Maza entregó detalles de su nuevo libro que según la descripción del texto, “es un viaje al interior de ese remolino que agrupa planetas, satélites y asteroides que giran alrededor del Sol”. Sobre esto, expresó que la intención del libro es “me pareció interesante contarlo porque el conocimiento parte desde los cimientos”.

Cortes de luz

Consultado por la situación que afecta a gran parte del país respecto de la falta de suministro eléctrico, el profesor Maza contó su experiencia: “lo pasé mal, estuve 27 horas sin luz, una Teletón sin luz (…) todas las formas de calefacción que tengo funcionan con electricidad”. Además, explicó el problema de fondo, afirmó que “me deprime ver lo poco desarrollado que somos” y agregó que “ofrecen partes de las penas del infierno pero nadie controla”.

Asimismo, José Maza aseguró que “sí Enel fuera estatal, estarían todos cantando que las cosas estatales no funcionan, todo tiene que ser privado, esta es privada y tampoco funciona. Tengo ganas de vivir contento y estas cuestiones me amargan”.

Educación: “Le pediría a los profes que protesten los sábados…”

Respecto de la situación educacional del país, el astrónomo manifestó su preocupación y dijo que el panorama lo ve con desesperanza en particular por el paro de profesores. “Le pediría a los profesores que protesten los sábados, pero de lunes a viernes enséñenle a los niños”. Agregó además que “el domingo en la mañana, hasta yo me sumo, (…) no se entiende que para apoyar la educación pública los profesores se vayan a paro por dos meses”.