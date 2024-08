Vicente Vásquez nos presenta su nuevo libro ’28 Días De Felicidad: Crónica de los Juegos Santiago 2023′

En medio de una crisis de seguridad, de polarización política y de un contexto económico interno, los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 significaron un respiro significativo para la sociedad chilena. La posibilidad de ver deporte de nivel mundial en nuestro país, y de conocer de cerca a Fiu, significó un oasis entre los problemas que veníamos arrastrando, y así lo retrata ’28 Días De Felicidad: Crónica de los Juegos Santiago 2023′, el nuevo libro del periodista y escritor Vicente Vásquez.

“Fue un punto de encuentro que no solo hizo unirse al país, sino que al continente entero”, dijo Vásquez en ‘Qué Hay De Nuevo’, quien agrega: “Digo sin complejos que Santiago 2023 no fue un evento meramente deportivo. Nos trajo la oportunidad de pensar en adelante como chilenos y chilenas. Una oportunidad de no dejar pasar el tren”.

