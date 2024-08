Paulina Vodanovic (PS) responde declaraciones de Lautaro Carmona (PC): “Estoy en contra de la censura (…) los ministros tienen el derecho y el deber de manifestar su posición”

Como es costumbre, en la Entrevista de los Martes de ‘Lo que faltaba’, abordamos los principales temas que han marcado la agenda nacional e internacional. Para esta edición, conversamos con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sobre los conflictos que ha tenido Chile con Venezuela luego de las elecciones presidenciales de aquel país.

Al ser consultada por las polémicas declaraciones de Lautaro Carmona, quien aseguró que existe un “activismo” de los ministros que criticaron al PC (entre ellos Carlos Montes y Antonia Orellana), luego de que el partido respaldara las elecciones en Venezuela, Vodanovic señaló que “estoy en contra de la censura y limitación de la libertad de expresión, entonces me parece que frente a temas importantes como la democracia y DD.HH. los ministros no solo tienen el derecho, sino también el deber de manifestar su posición”.

En ese sentido, planteó que “más que centrarnos en ver si corresponde o no, creo que no debería haber ningún problema en que los ministros opinen. Lo grave es si estos hubieran opinado en una línea contraria a lo dicho por el presidente Boric”.

Frente a la posibilidad de que el Partido Comunista abandone la coalición oficialista, la congresista destacó que “cuando se hablan de incomodidades, las he visto solo desde el PC y son ellos quienes tendrán que determinar su ruta del futuro. No soy yo quien pueda determinar aquello, ni tampoco me corresponde”.