Climatólogo Raúl Cordero asegura que intensos fenómenos climáticos “van a volver a ocurrir más pronto que tarde”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, se refirió al reciente sistema frontal que azotó a la zona centro sur del país y a la posibilidad de que estos fenómenos sigan ocurriendo con una mayor intensidad.

Por si se puede aclarar el motivo de este evento, Cordero recalcó que este “no se puede explicar. No hay registro de una ráfaga de viento de más de 100 kilómetros por hora en Santiago, así que es un evento absolutamente extremo, que no fue adecuadamente previsto por los mejores modelos meteorológicos, que son los que se utilizan en Chile. Ha habido mucha crítica por la no emisión de la alarma meteorológica de forma oportuna, pero no hubo un modelo que anticipara esto y uno de los grandes problemas del calentamiento global es que se generen fenómenos que nunca antes habían ocurrido”.

Tras esto, aseguró que “estamos en presencia de cosas que no se habían visto y que vamos a tener que estudiarlo para ver cómo se pueden mejorar los pronósticos, pero qué más da si la alarma se emitía antes”, planteando que no es posible cortar los árboles o enterrar los cables en un periodo corto de tiempo.

Frente a la posibilidad de que sigan ocurriendo estos fenómenos, subrayó que “esto va a volver a pasar y desgraciadamente va a ocurrir más pronto que tarde. Estamos frente a un brote de eventos extremos que nunca se habían registrado”, destacando que “el cambio climático no se va a solucionar regando plantas o haciéndote vegano, esto requiere una acción climática coordinada, porque o sino vamos a seguir perdiendo vidas”.