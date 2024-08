Alcalde de Huechuraba y cortes de luz: “Es de un nivel de subdesarrollo inaceptable para este país”

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, se mostró indignado por las respuestas de Enel ante los masivos cortes de luz que mantienen a miles de clientes sin energía, incluyendo varios en su comuna.

Cuadrado expresó frustración, asegurando que “la cifra de afectados por los cortes de luz no es exacta, ni Enel la sabe si no hay denuncia. Es como con la delincuencia, todos dan cifras distintas”.

El jefe comunal puso sus dardos directamente en la compañía, pero también criticó que la institucionalidad no sirve para hacerle frente a las neglicencias de Enel:

“La SEC tiene la obligación de asegurar que estas cosas no pasen, pero no lo hace. Sernac no tiene los dientes para morder… Esto no pasa en China ni en Italia”.

Cuadrado también criticó que la compañía intente pasarle responsabilidad a los municipios, argumentando que ellos no cortan los árboles que ponen en riesgo el tendido eléctrico:

“Enel ha intentado imponer responsabilidades sobre nosotros… Todo árbol que cayó empujando postes es responsabilidad exclusiva de ellos”.

Junto con asegurar que ‘Enel es una empresa que ha incumplido sistemáticamente su contrato’, también descartó que esto sea un problema puntual:

“Si solo pasara una vez, yo podría aceptar los argumentos de la empresa. Pero esto ha pasado a lo largo de la administración de Enel… El gerente general de la empresa no puede decir que no saben dónde está la falla si no se denuncia. Es de un nivel de subdesarrollo inaceptable para este país”.

Finalmente, advirtió que si no se le da la gravedad que merece a la situación, “después seguiremos hablando que somos desarrollados”.