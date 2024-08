Juan José Obach de Horizontal y Reforma de Pensiones: “Echo de menos que se hable de extender edad de jubilación”

En entrevista con Más que Números, el director ejecutivo del centro de estudios Horizontal, Juan José Obach, abordó cómo la crisis en Venezuela puede afectar a nuestro país, y otros aspectos que afectan la contingencia nacional, como la semana clave de la reforma de Pensiones.

Para Obach, las elecciones fraudulentas que dieron por ‘vencedor’ a Nicolás Maduro le dan “la oportunidad al presidente Boric de mostrarse como un estatista a nivel sudamericano y decir las cosas por su nombre: En Venezuela hubo fraude… El presidente se ha mostrado muy firme en política exterior en otros casos, y esperamos que aquí ocurra lo mismo”.

Por supuesto, Obach considera que la crisis venezolana plantea ‘preguntas incómodas’:

“¿Vamos a aceptar más venezolanos? ¿Qué tan duros vamos a ser en las fronteras? Son preguntas que nos tenemos que hacer ahora. Ojalá que la respuesta venga de la mano de acuerdos transversales, porque o sino seguimos peleando y no podemos tomar decisiones básicas. Un ejemplo es el ministerio de la Seguridad ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo eso? O las Reglas del Uso de la Fuerza ¿Cuánto tiempo lleva ese debate? Tenemos que avanzar más rápido”.

Reforma de Pensiones

Obach advierte que no existe ‘bala de plata’ en este tema pero ‘hay que ser responsables’:

“La plata no cae desde el cielo y aquí necesitamos más ahorros. Un tema que he echado de menos pero que va a ser difícil de incorporar es extender la edad de jubilación. Es una discusión incómoda, pero uno espera que los políticos sean responsables y no digan solo lo que la gente quiere escuchar”.