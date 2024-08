Subsecretaria de Educación espera que el lunes vuelvan las clases a la normalidad

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cz6UuzvmY1h","duration":"00:11:48","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/aaed52c697d982c3e6520fb594119920.mp4"}]}

Durante esta mañana, el Gobierno informó la suspensión de clases en toda la región Metropolitana para este viernes 2 de agosto producto del sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país. Según el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, la medida rige para “jardines Junji, Integra y VTF, además de todos los establecimientos educacionales públicos, particulares subvencionados y particulares pagados”. De este modo, este anuncio se sumó al resto de regiones que ha determinado suspender actividades: Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, se refirió a la situación de los establecimientos educacionales a nivel nacional.

Consultada por si habían previsto esta situación, Arratia explicó que “nosotros teníamos estimación de que el sistema frontal iba a llegar a la Región Metropolitana con vientos fuertes, pero nos dijeron que iban a haber vientos de 50 kilómetros por hora, no lo que fue realmente y que terminó siendo bien sorpresivo para todos”.

Sobre la suspensión, indicó que “la idea es reponer las clases el lunes, pero cada región tiene una situación distinta. Siempre es una posibilidad que sigan suspendidas las clases y por eso es bueno informar que la solicitud de suspensión se realiza desde el sostenedor y nosotros debemos aprobar esto, siempre y cuando contengan un plan de recuperación, porque las clases se deben recuperar. Sin embargo, distinto es el caso cuando es de fuerza mayor”. De todas formas, sostuvo que “esta es una decisión de última ratio para nosotros. Obviamente quisiéramos que estas no se suspendan nunca, pero no por un tema de aprendizaje, sino por convivencia y alimentación, pero hay que reconocer que en algunos sectores la situación es bien compleja y no queremos exponer a las personas”.