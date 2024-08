Exministro Ominami y postura del PC por Venezuela: “Es una rémora del pasado. Me cuesta entender la ambivalencia”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Carlos Ominami, exsenador y exministro de Economía, sobre el panorama económico chileno, la relación del presidente Gabriel Boric con los empresarios y el respaldo del Partido Comunista (PC) al triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela.

Consultado por el decepcionante dato del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio, que anotó un crecimiento de apenas un 0,1%, el ingeniero consideró que “a estas alturas no tiene mucho sentido hacer discusiones a propósito de un dato mensual, pero lo que es evidente es que la economía chilena viene creciendo muy poco hace ya no solamente varios meses, sino que varios años, más de 10, 12 años”. Al analizar dicho panorama, estableció que si bien hay algunas razones macroeconómicas, el problema de fondo “que tiene que ver con la estructura productiva chilena (…) los grandes motores que permitieron el crecimiento de la segunda mitad de los 80, durante todos los 90, están bastante agotados”.

Ante la pregunta de por qué no estamos creciendo como antes y por qué el sector privado no identificó las oportunidades 10 años atrás, Ominami reconoció que “yo no creo en un estado productor, pero sí creo en un estado que es capaz de visualizar las opciones. Creo que el mercado es básicamente miope, ve muy en el corto plazo, pero no tiene mirada de largo plazo”. Asimismo, apuntó a que “el sector empresarial chileno sintió que de todas maneras con lo que tenía podía ser suficiente, entonces es un sector que ha sido, desde ese punto de vista, poco innovador”.

Relación entre el Gobierno y el empresariado

Sobre la relación entre el presidente Gabriel Boric con los empresarios, que ha estado marcada por ciertas tensiones y declaraciones cruzadas, el exministro de Economía sostuvo que “el presidente Boric y en general el Frente Amplio ganó con unas ideas con las cuales finalmente no está gobernando, se han dado cuenta que las cosas pasan de una manera distinta. Creo que el Presidente ha hecho un esfuerzo grande por dejar claramente establecido que el crecimiento es fundamental”. En ese contexto, reconoció que las cosas sí han ido cambiando en dicho plano, pero que también existe una critica hacia el empresariado, considerado “más duro”.

Crecimiento y seguridad

Dos temas en los que ha costado lograr acuerdos, que no han podido ser transversales, son el crecimiento económico y la seguridad. A su juicio, el exsenador opinó que “todo esto ha sido parte de la guerrilla política, se ha alimentado este ciclo de alternancias destructivas y creo que también en esto nuestro mundo, mi mundo, el mundo de la centroizquierda tiene responsabilidad porque hay gente dentro de este sector que no entiende que el crecimiento es fundamental”.

Por otro lado, destacó que “es un sector que ha tenido problemas con la seguridad, tenemos trauma con la seguridad”. Por tanto, hizo hincapié en que “tenemos responsabilidades compartidas, pero yo siento que también tenemos una oposición que es bastante obcecada”.

Elecciones de Venezuela y postura del PC

Respecto de las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela, que dieron por ganador a Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude e irregularidades, Carlos Ominami expresó, con mucha tristeza, que “el régimen de Maduro rompió con un consenso básico que habíamos logrado construir después de mucho esfuerzo en nuestra región, que es el consenso democrático”.

En cuanto a la posición del Partido Comunista -contraria a la expresada por el Gobierno- cuyos integrantes han expresado un amplio respaldo a Maduro, a pesar de la poca transparencia del proceso electoral, el exministro manifestó que “es una rémora del pasado, me cuesta entender esta ambivalencia que tiene el Partido Comunista”.

Por último, consultado por el rol de observador de su hijo, Marco Enríquez-Ominami, señaló que “he hablado con él, he visto además las declaraciones de él en el sentido de que es fundamental que se puedan entregar resultados detallados para poder cotejarlos y determinar quién es finalmente el ganador de la elección venezolana, él ha estado en esa posición”.