Eugenio Guzmán analiza los resultados de la encuesta de Panel Ciudadano-UDD sobre las elecciones venezolanas y la postura del PC

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), para analizar los resultados de la encuesta sobre las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela y sus implicancias en Chile, elaborada por el Panel Ciudadano-UDD.

En esta encuesta, ante la pregunta ‘¿Cree que el resultado entregado por el gobierno venezolano es verdadero o que hubo fraude?’ un 91% consideró que sí hubo fraude, un 2% cree que es verdadero y un 7% respondió que no sabe. Al respecto, Guzmán indicó que “es casi consenso, si tú miras que un 7% de las personas dice no sabe, lo más probable es que esas personas no sepan, entonces prácticamente es completamente consensuado”.

Ahora bien, frente a la pregunta ‘¿Qué la parece la actitud del Partido Comunista chileno respecto a seguir apoyando a Maduro?’ un 82% respondió mal, un 4% bien y un 14% no sabe. Sobre estos resultados, el académico apuntó a que si bien son márgenes de error, pero “también representa a aquellos sectores que apoyan, bajo cualquier circunstancia, al Partido Comunista”.

Desde el ámbito político, consultado sobre lo que ganan los políticos que se mantienen dentro de ese universo del 4% en vez del sobre el 90%, el decano de la Facultad de Gobierno UDD respondió planteando “¿Qué se gana? Nada, es difícil entenderlo. ¿Qué se pierde? Tampoco se pierde mucho, entonces ¿Por qué se hace aquello? Precisamente por esta situación. Si tú ves en términos electorales, el Partido Comunista siempre emplea fórmulas tácticas en las cuales impone por protocolo o acuerdo un candidato único donde de alguna manera arrastra a gente que no es comunista, pero que no le queda otra alternativa. Ahora, el punto más de fondo es político creo yo y que tiene que ver con cómo un sector dentro del Gobierno que ha sido muy critico ha tenido la convicción decir ‘mira no nos gusta lo que ocurre en Venezuela’, el mismo presidente Boric lo ha manifestado, y sin embargo sigue en esta alianza”.