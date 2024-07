Felipe Cruz emplaza a concejales comunistas de Recoleta: “Si ellos dicen que no han cometido ningún delito, ¿Cuál sería el problema de hacer una auditoría entonces?”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Felipe Cruz, concejal de Recoleta, sobre la elección del nuevo alcalde suplente de la comuna, Fares Jadue (PC), tras confirmarse la inhabilidad del exedil Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso Farmacias Populares.

Consultado por la votación del Concejo Municipal de Recoleta, en la que Fares Jadue, denominado delfín del exalcalde comunista Daniel Jadue, salió elegido como el nuevo alcalde suplente de la comuna, Cruz reconoció que “no fue sorpresivo”, dada la mayoría de concejales comunistas. Sin embargo, expresó que junto con la concejala de Demócratas y del Partido Socialista, consideraron importante ir, pese a ser de forma simbólica, pero lamentaron “la poca autocrítica que existe por parte de ellos frente a los actos de corrupción”.

Respecto de la solicitud de auditoría al municipio que hizo el concejal, ex Renovación Nacional, y lo que podría significar para Jadue, dado que no sólo es alcalde interino, sino también candidato a la alcaldía, el político consideró que “si ellos de verdad dicen que no han cometido ningún delito, que todo está funcionado perfecto, ¿Cuál sería el problema de hacer una auditoría entonces? Es el emplazamiento que yo les hago. Si de verdad ellos están convencidos de que en el municipio no ha habido ningún robo, no se ha cometido ningún delito, bueno, hagámoslo. Para ver en el fondo si su compromiso es real con la transparencia y la probidad”.

Por último, sobre el veto ingresado por el Gobierno a la reforma electoral, de cara a las elecciones municipales y regionales, y la reducción de la multa para quienes no voten a $33 mil, Felipe Cruz opinó que “lo encuentro lamentable y bananero. Es una respuesta bananera por parte de un Gobierno que a veces trata de mostrarse más serio, pero que en este tipo de cosas, cuando de verdad se ve de qué está hecho un líder, finalmente salen con sus soluciones bananeras”.