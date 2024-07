Carolina Velasco, directora IPSUSS, sobre ley corta y eliminación de preexistencias: “Hay esperanza a fin de año”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Carolina Velasco, directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS) e integrante de la Mesa Asesora para la Reforma a la Salud, sobre en qué está la ley corta de isapres, la migración a Fonasa y los efectos de la posible venta de Banmédica y Vida Tres.

Al analizar cómo resultó la ley corta de isapres, Velasco manifestó que “no es una política pública que se haya diseñado y discutido en el Congreso donde haya habido participación (…) otro de los grandes problemas que hemos tenido con este tipo de fallos, que hacen política o política pública, no fallan para una persona, de hecho este fallo falla para todo el sistema de isapres, que es algo muy irregular”.

Respecto del paso de los afiliados de isapres a Fonasa, y la capacidad de este último de recibir a tantas personas nuevas, la experta explicó que “ha seguido fluyendo, es normal situación económica no tan buena del país, entonces es normal que vayan migrando personas que se van quedando con menos recursos o que ya le sale muy caro el plan de Isapre a Fonasa”. Asimismo recordó que el fallo de la Corte Suprema “lo que hace es crear una deuda, son recursos que ya se gastaron” y “al crear una deuda lo que hace es subir el costo de entregar el plan, por lo tanto, vamos a recibir lo mismo a un costo más caro. Entonces, obviamente van a subir los planes y más personas podrían terminar yéndose a Fonasa”.

Dicho lo anterior, señaló que “yo estoy participando en un comité asesor donde lo primero que estamos conversando fue justamente Fonasa. El Gobierno dijo lo mismo, lo primero que quiere presentar en sus proyectos de ley es una reforma a Fonasa porque claramente tenemos un problema”.

Consultada por el impacto de la posible venta de Banmédica y Vida Tres, indicó que “no tiene un impacto directo creo yo en el sistema en cuanto a que no es una venta que vaya a hacerse mañana, es una intención de venta de una empresa que es muy grande”. No obstante, destacó que “efectivamente en Chile eso genera ruido”, debido, en parte, “porque si quieren vender, si quieren salir, significa que no estamos dando las condiciones apropiadas (…) si la ley dice una cosa y después los tribunales interpretan otra, y después requerimos de una nueva ley para interpretar lo que interpretó de la ley la justicia, entonces no tenemos claridad legal y eso sí es importante porque afecta a las inversiones en general”.

Por último, la experta destacó la importancia de “lo que va a pasar en octubre con el proyecto de ley que elimina las preexistencias y de alguna manera regula adecuadamente, o esperamos que así lo haga, lo que es el sistema de aseguradores privados, sean isapres o nuevas entidades (…) es muy importante que esa regulación sea la apropiada para un sistema de aseguradores privados porque hoy día no la tenemos y por eso tenemos los problemas que tenemos. Así que hay esperanza a fin de año”.