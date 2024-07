Fernanda Vicente: “Sexo y dinero son dos temas que las mujeres no hemos hablado nunca”

Fernanda Vicente es periodista y autora del libro ‘Las Mujeres Invierten: Aprende Cómo Hacer Crecer Tu Dinero’, un trabajo que no solo abarca la relación de las mujeres con la cultura financiera, sino que también los miedos que presentan a la hora de invertir.

Vicente conversó con ‘Más Que Números’ sobre su obra, en donde explicó:

“Hay un componente de miedo (entre las mujeres) que tiene varios factores. El primero es perder plata, que cuesta tanto guardarla que tienen miedo a perderlo. También está el miedo a no tener el conocimiento adecuado, que lleve precisamente a perder plata. Está la concepción de que la inversión es súper agresiva”.

Por eso, el libro busca desdramatizar el mundo de las inversiones para las mujeres y enfatizar que es más fácil de lo que se cree:

“La idea es acercar la realidad de la inversión, que es hacer crecer lo que tengo a largo plazo. Los mejores inversionistas piensan a largo plazo… El camino de la inversión es posible. Sacamos la cuenta de que si alguien es capaz de ahorrar 2.470 pesos diarios, al año puedes tener 1 millón de pesos ahorrado. Es una realidad que está mucho más a mano de lo que se piensa”.

Vicente cree que hay razones contextuales que explican que las mujeres se sientan lejos de este aspecto de las finanzas:

“En términos culturales, las mujeres no hablamos de plata. Sexo y dinero son los dos temas que no hemos hablado nunca, no sé por qué. Pero si no hablamos de plata, nos quedamos fuera de todas estas oportunidades y conceptos, y eso nos afecta… Desde que nacemos y morimos tenemos que pagar. Lamentablemente tenemos que vivir una vida financiera sana, y culturalmente no hemos estado ahí”.

Sin embargo, Vicente cree que es urgente manejarse en este sentido, para evitar estafas y aprovechamientos:

“Tenemos una relación con el dinero más cotidiana y desde el hogar. Dicen que las mujeres son ordenadas, pero desde el crecimiento y la gestión tenemos brechas gigantes, porque nunca lo hemos hablado. Agarramos lo que nos dicen, y ahí es donde está el gran peligro”.