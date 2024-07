Entrevistas Académico Franz Vanderschueren y crisis de seguridad: “Lo que hay que hacer es tener una política clara frente al crimen organizado” Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Franz Vanderschueren, director del Centro de Seguridad Urbana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, sobre la crisis de seguridad y las medidas anunciadas por el Gobierno para combatirla. Consultado por el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre un aumento en la dotación policial en la región Metropolitana para la ola de homicidios, Vanderschueren expresó que “no basta con aumentar la presencia sobre todo patrullaje como está pensado, tampoco cambiar la formación de Carabineros, pero sí hay una necesidad de unificar las distintas instancias que trabajan en seguridad (…) atacar este fenómeno con inteligencia, pero sobre todo con prevención”. En este contexto de crisis de seguridad y fragmentación política respecto de las medidas para enfrentarla, el académico sostuvo que “dejando afuera el debate partidario, que me parece bastante secundario, lo que hay que hacer es tener una política clara frente al crimen organizado”.

[{"id_post":98305,"post_title":"Alcalde Codina tras operativo en toma de Puente Alto: “Necesitamos que la justicia est\u00e9 a la altura y no siga operando esta suerte de garantismo”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/07\/24\/alcalde-codina-tomas-puente-alto-seguridad-crisis-bandas-allanamientos-carabineros.html","post_date":"Jul 24 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/07\/A_UNO_1535266_fce34-459x306.jpg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":98292,"post_title":"Vocera de vecinos del Barrio Rondizzoni por c\u00e1rcel de m\u00e1xima seguridad: “Llamamos al ministro Cordero a la cordura para no matar a un barrio”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/07\/24\/rondizzoni-carcel-de-maxima-seguridad-ministro-cordero.html","post_date":"Jul 24 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/07\/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-12.49.17-602x298.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":98233,"post_title":"Delegado presidencial de La Araucan\u00eda por r\u00e1pida recuperaci\u00f3n de beb\u00e9 robado desde hospital: “Necesit\u00e1bamos dar un mensaje claro de que esto no pod\u00eda normalizarse”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/07\/23\/delegado-presidencial-de-la-araucania-por-rapida-recuperacion-de-bebe-robado-desde-hospital-necesitabamos-dar-un-mensaje-claro-de-que-esto-no-podia-normalizarse.html","post_date":"Jul 23 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/07\/WhatsApp-Image-2022-10-06-at-12.42.46-460x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"}]