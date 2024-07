Alcalde Codina tras operativo en toma de Puente Alto: “Necesitamos que la justicia esté a la altura y no siga operando esta suerte de garantismo”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, sobre el masivo operativo policial realizado este miércoles 24 de julio en la toma “El Sueño de todos”, ubicado en la comuna, que dejó a 13 detenidos pertenecientes a una banda ligada al tráfico de drogas y compuesta en su mayoría por extranjeros. Cabe destacar que la organización criminal se había apoderado de la toma, contaba con cámaras de seguridad, objetos de lujo e incluso cobraba hasta $200 mil por vivir allí.

Consultado por el operativo llevado a cabo por personal de Carabineros, Codina reconoció y agradeció el trabajo de las autoridades y detalló que “esta es una zona que hace muchos meses ha sufrido el enfrentamiento de distintas bandas”.

Al analizar el contexto en el que se producen las tomas, el jefe comunal enfatizó en que no se debe generalizar, ya que “no todos los que están en el asentamiento o que viven en el sector son integrantes de una banda de crimen organizado; segundo, muchas veces cuando se producen este tipo de intervenciones y está la prensa, por miedo, quienes están en el sector o dan declaraciones, prefieren validar la presencia de estos criminales porque sino en definitiva después llegan a tomarse revancha con ellos”.

Frente a la pregunta de cómo estas usurpaciones de terreno pueden llegar a este nivel, Codina explicó que “se incrustan en zonas donde existe mucha necesidad y donde de alguna manera tratan de camuflarse”. En esa línea, hizo hincapié en que “necesitamos que la justicia esté a la altura y no siga operando esta suerte de garantismo”.

Por último, respecto de las nuevas medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para combatir la ola de homicidios registrados en la región Metropolitana, en particular, sobre la nueva etapa del Plan Calles Sin Violencia, el alcalde de Puente Alto manifestó que “siempre es bueno fortalecer las fiscalizaciones, sin embargo, el Plan Calles Sin Violencia creo que no está dando los resultados que se esperaba. A la luz de los resultados creo que hay que modificar algunos de los modus operandi del plan y creo que hay que ser mucho más intensivo en estas rondas masivas que desarrolla Carabineros (…) hoy día no se está logrando prevenir los delitos, lo que está habiendo es una reacción a los delitos”.