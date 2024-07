Delegado presidencial de La Araucanía por rápida recuperación de bebé robado desde hospital: “Necesitábamos dar un mensaje claro de que esto no podía normalizarse”

Durante la jornada de ayer se informó que una lactante de cinco días fue secuestrada del Hospital Regional de Temuco. Luego de un amplio operativo junto con la colaboración de vecinos, el bebé fue encontrado en buenas condiciones en la comuna de Padre Las Casas. El fiscal regional, Roberto Garrido, explicó que la mujer responsable del hecho, identificada como Paola Navarrete Riquelme, de 45 años, actuó rápidamente para sustraer al recién nacido del recinto de salud, cuyas motivaciones fueron por tener “una situación personal compleja”.

En ‘Qué Hay De Nuevo‘ conversamos con José Montalva, delegado presidencial de La Araucanía, sobre la sustracción de la lactante desde el propio Hospital de Temuco y el debate de seguridad que surgió a raíz de esta situación.

Tras lo ocurrido, Montalva señaló que “aquí lo que hay que hacer es una revisión muy específica de qué es lo que falló, si falló en la aplicación del protocolo o si efectivamente hay un protocolo que hay que evaluar”. Asimismo, hizo hincapié en que “no puede volver a pasar algo como lo sucedido y eso es lo que nosotros debemos garantizar. Los hospitales son lugares donde las familias se deben sentir que están con todas las garantías de seguridad”.

Respecto de cuál fue la clave para que esto se resolviera lo más rápido posible, el delegado presidencial de La Araucanía consideró que “la clave es la reacción rápida, lo que nosotros necesitábamos dar era un mensaje claro de que esto no podía normalizarse, no era un tema como cualquier otro. Apenas supe de esto me fui al Hospital, me entrevisté con la madre y con el padre, y pusimos todo a disposición”.