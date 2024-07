Abogado Arturo Fermandois explica por qué la iniciativa para combatir la ‘inercia’ en la reforma de pensiones es inconstitucional

La licitación del stock de la cartera de actuales afiliados para la reforma de pensiones ha recibido apoyo de distintos expertos, que argumentan que sería una buena forma de combatir la ‘inercia’, es decir, la inmovilidad de los afiliados desde la administradora que gestiona sus fondos hacia otra. Sin embargo, el abogado constitucionalista Arturo Fermandois ha apuntado a que es una idea inconstitucional.

En ‘Más Que Números’, Fermandois explicó:

“Los economistas, que son muy importantes para la política pública, olvidaron un punto jurídico fundamental, que es que están trabajando con un derecho de las personas sobre sus cotizaciones previsionales y sus fondos acumulados. Ellos diseñan un sistema y mueven las piezas como fichas en un tablero sin darse cuenta que tienen que consultar a los dueños de los fondos”.

Ante esto profundizó:

“Dado que la Constitución tiene el derecho a la seguridad social, y que hay un encargo a la ley para construir un sistema de seguridad social. Dado que dicha ley genera un sistema de capitalización individual, no de reparto… El TC ha dicho 3 veces de forma categórica que las personas tienen derecho de propiedad sobre su cotización previsional. La regla aquí sería consultar a la persona para trasladar fondos”.

Eso, por supuesto, presenta una situación compleja:

“El problema de esta propuesta de licitación de stock es que opera en el silencio de la persona. Si la persona no dice nada, se llevan los fondos a una AFP que no ha decidido. Me parece que eso va contra los derechos de las personas”.

¿Cómo solucionar la propuesta? Fermandois dice:

“Aquí lo que hay que hacer es incentivar que la persona tome una decisión, pero no suplantarla en el silencio de la persona. Eso es muy peligroso en derecho. Los consentimientos presuntos son muy peligrosos y solo se aceptan cuando hay un daño inminente que la persona pueda sufrir”.