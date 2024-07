Economista Alejandro Fernández considera que Estados Unidos no está tan preparado para una presidenta: “Sigue prevaleciendo un nivel de machismo bastante grande”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Alejandro Fernández, economista y socio de consultora Gemines, sobre el panorama electoral de Estados Unidos, luego de que el presidente Joe Biden anunciara su retirada de la carrera presidencial.

Consultado por la decisión de Biden de bajar su candidatura y no ir a la reelección, Fernández consideró que “no fue una sorpresa completa, se estaba discutiendo o evaluando la posibilidad desde hace algunos días así es que desde ese punto de vista no fue una completa sorpresa, pero claro es algo que ha ocurrido muy pocas veces en el pasado y, por lo tanto, genera un impacto bastante grande, y algún grado de incertidumbre adicional respecto de lo que pueda ocurrir el 5 de noviembre”.

Respecto de las propuestas más fuertes de cada sector, demócrata y republicano, el economista señaló que “en el caso de quién obtenga la nominación demócrata, creo que va a ser más bien un gobierno de continuidad respecto del de Joe Biden, especialmente si es Kamala Harris. Es un gobierno que ha sido bastante proteccionista, que ha continuado algunas de las políticas que inició Donald Trump en el pasado, tanto en lo que se refiere a migración como lo que se refiere a proteccionismo y a política industrial, yo creo que esas políticas llegaron para quedarse y que se van a, eventualmente, acentuar más en el caso de que sea Donald Trump el que llegue a la Casa Blanca”.

Por otro lado, en el caso de Trump, “es bastante más incierto porque es un personaje bastante volátil (…) las amenazas que él ha estado lanzando, esto de aplicar un arancel generalizado de 10% contra todas las importaciones que realiza Estados Unidos es una política que si se llegara a implementar, que yo creo y espero que no, sería bastante destructiva a nivel global, generaría represalias de muchos países y es algo que uno no esperaría que ocurra con un gobierno demócrata”.

Dicho lo anterior, el socio de la consultora Gemines indicó que “hay políticas más o menos similares, pero con matices diferentes, en el ámbito fiscal lo mismo (…) en una situación fiscal que ya está bastante deteriorada, con déficit muy alto, con nivel de deuda que ha crecido rápidamente, uno vería un matiz un poco más negativo en el caso de que Trump sea elegido”.

Por último, frente a la pregunta de si la sociedad norteamericana está preparada o no para una presidenta mujer, Fernández expresó que “parece que no tanto, lo que yo entiendo es que sigue prevaleciendo un nivel de machismo bastante grande. Parte de lo que afectó a Hillary Clinton en su momento fue el tema de género, ella no hizo una buena campaña además, pero el tema de género yo creo que la perjudicó y bueno en este caso estamos hablando de una posible candidata, con posibilidades sin duda, pero que también podría perjudicarla el hecho de ser mujer, no está tan claro. Dudo que sea un tema decisivo, si es Kamala Harris la candidata y pierde, no va a ser necesariamente por ser mujer”.