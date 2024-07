Carter responde a críticas contra la administración anterior en materia de seguridad: “Camila Vallejo ha llegado a un nivel de impudicia, de descaro, insólito”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sobre las nuevas medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para combatir la ola de homicidios que han afectado al país, tales como la construcción de una cárcel de alta seguridad.

Respecto de la ola de homicidios registrados en la región Metropolitana durante los últimos días, el alcalde de La Florida manifestó que “me conmueve mucho ver cómo las personas han alterado todas, de cualquier condición social, en cualquier comuna de Chile, de cualquier edad, todos hemos alterado nuestra forma de vida por miedo”.

En cuanto al anuncio del Gobierno sobre la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad para combatir la crisis en esta materia, Carter destacó que “las cárceles de alta seguridad siempre están fuera de las ciudades, en Estados Unidos, en Italia, en el mundo desarrollado están fuera. De modo tal de dos cosas, primero, de cortar los vínculos de los delincuentes con sus familias y con sus círculos de protección, pero además y más importante aun, de evitar, por ejemplo, un rescate adentro de la cárcel, porque estamos hablando de bandas armadas muy sofisticadas y muy violentas. Entonces, en el traslado de un preso dentro de una ciudad, entre la cárcel y el tribunal, la posibilidad de que haya un asalto armado en la mitad de una ciudad se descarta en la medida en que la cárcel está muy lejos”.

Dicho lo anterior, aseguró que “ponerlo lejos de la ciudad es perfectamente viablemente”. No obstante, confesó que “tengo la impresión que este es otro anuncio en donde, yo espero que funcione, pero me da la impresión que no tiene mucha operatividad”.

Ahora, sobre la propuesta de decretar Estado de Sitio en la RM, el político señaló que “fue muy llamativo porque lo anunció Insulza en una de sus vueltas de carnero más impactantes que ha tenido porque toda esta gente uno no le puede creer nada, si se oponían a todo”.

Desde su punto de vista, el camino para prevenir la delincuencia radica en fortalecer la educación y el control de las fronteras. Al respecto, sostuvo que “es tan simple como decir lo siguiente, de ahora en adelante ningún inmigrante ilegal tiene derechos sociales en Chile, salvo que sufra un accidente en la calle o tenga un parto, por un tema humanitario. No puede tener derechos sociales, ni a vivienda, ni a educación, ni a salud, de modo tal que no se siga provocando la atracción de que de otros países vengan a vivir a costa de los impuestos de los chilenos y los servicios públicos”.

Por último, respecto de los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien sostuvo que si en la administración anterior hubieran actuado en materia de seguridad, la situación sería diferente, Carter expresó que “ella y toda la pandilla, partiendo por el señor Boric y el señor Crispi, votaron todas las leyes de seguridad en contra, todas, pero ¿Piensan que somos tontos? Camila Vallejo ha llegado realmente a un nivel de impudicia, de descaro, insólito”.