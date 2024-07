Exfiscal Toledo no descarta idea de decretar Estado de Sitio ante ola de homicidios, pero considera que deber ser “controlado” y con “un objetivo determinado”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo’ con Luis Toledo, exfiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la USS, sobre la ola de homicidios registrados en la región Metropolitana en el último tiempo, ante lo cual el Gobierno convocó una reunión de emergencia en La Moneda.

Consultado por la seguidilla de crímenes ocurridos en la capital estos últimos días, el exfiscal Toledo sostuvo que “no hay que perder la capacidad de sorpresa, pero lamentablemente los últimos indicadores nos estaban advirtiendo que efectivamente hay un aumento claro en la tasa de homicidios en los últimos años en nuestro país, por mucho que se quiera señalar que bajó el 2023”. En ese sentido, afirmó que “hay más homicidios, hay más armas, hay más violencia y, por lo tanto, es obvio pensar que estamos en una crisis que aún no podemos controlar”.

Al analizar lo que hay detrás de este fenómeno, el director del CESCRO USS explicó que “tiene que ver con la instalación de mercados criminales, liderados por organizaciones criminales que están peligrando territorio”.

Por otro lado, consideró que “la investigación penal tampoco está dando los resultados que quisiéramos porque lo que se da cuenta hoy día es que efectivamente hay un aumento de homicidios sin resolver con imputados desconocidos. En consecuencia, cuando los procesos penales, el sistema judicial, no es capaz de resolver o de demostrar su eficacia frente al crimen organizado, ciertamente lo que queda es la sensación de impunidad”.

En cuanto a las medidas propuestas para combatir la delincuencia y el crimen organizado, como por ejemplo, la creación de la Fiscalía Supraterritorial, Toledo hizo hincapié en que “en Chile falla la implementación de las soluciones legislativas, no falla la respuesta legal (…) creo que la especialización de la Fiscalía es insuficiente si no se especializan los tribunales”. En ese contexto, apuntó a que “si el sistema judicial da efectivamente respuesta eficiente al crimen organizado, todo eso se controla, pero ese control es ineficiente en la medida en que el sistema judicial no sea capaz de responder a la altura de las circunstancias, y creo que en nuestro país falta para ello”.

Por último, sobre su postura ante la idea de decretar Estado de Sitio en la región Metropolitana por la crisis de seguridad, el exfiscal opinó que “quizás una medida de corto plazo como un Estado de Sitio sería un remezón bastante grande (…) yo creo que ninguna medida hay que descartarla. Me da la sensación de que las últimas situaciones que han ocurrido en la región Metropolitana quizás ameritarían que en algunas zonas, por un espacio muy acotado de tiempo y con una finalidad muy determinada, se plantee Estado de Excepción muy controlado, pero con un objetivo determinado”.