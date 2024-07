Presidente de la Sonami acusa que la posible venta de minera Quebrada Blanca a Codelco “se ha tratado de una manera secreta”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, sobre la actualidad del sector, las declaraciones del presidente Gabriel Boric en su viaje Chuquicamata sobre los empresarios, y la posible venta de Enami del 10% de minera Quebrada Blanca a Codelco.

Consultado por los dichos del presidente Boric durante su viaje a la región de Antofagasta, en el que encabezó la ceremonia de conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre, y en donde aseguró que a los empresarios “no les caemos bien”, Riesco confesó que “no fuimos a la ceremonia, no estábamos entre los invitados yo creo. La verdad es que yo encontré un poco injusta la alusión porque por lo menos por parte nuestra y creo que también por parte de la Confederación de la Producción y del Comercio, donde participamos activamente, ha habido siempre una voluntad de diálogo, de apertura, de centrarnos en los diagnósticos y soluciones más que en los gustos personales”.

Respecto del hecho de que no los hayan invitado a la ceremonia, el presidente de la Sonami expresó que “no me sorprende, nosotros representamos más bien el sector privado de la minería”. Asimismo, manifestó que “estamos muy contentos de que Codelco exista y tenga el mayor éxito posible porque eso, de alguna manera, satisface el interés público por desarrollar minería también. Forma parte importante de nuestro ecosistema y la verdad es que siempre seguimos con mucha atención los resultados y el desempeño de Codelco porque a todos nos interesa que le vaya bien”.

Venta de Quebrada Blanca

En cuanto a la posible venta de Enami del 10% de minera Quebrada Blanca a Codelco, ante lo cual desde Sonami se oponen, Jorge Riesco argumentó que “el porcentaje que tiene Enami hoy día en Quebrada Blanca debe ser el activo más importante que tiene la empresa y, por lo tanto, es fundamental desde el punto de vista patrimonial y en una empresa que tiene los problemas financieros que tiene Enami es fundamental no disminuir su patrimonio ni afectarlo de ninguna manera. En este caso, por la forma en que se han ido llevando las negociaciones, hay muchas dudas acerca incluso del valor, por el cual se estaría enajenando ese porcentaje”. Asimismo, hizo hincapié en que “lo que es peor todavía, antes de enajenarlo hay que hacerse algunas preguntas en el sentido de qué es lo que nosotros queremos hacer en Enami, qué es lo que es necesario hacer al final para estabilizar financieramente y no sólo eso, sino que darle un futuro sustentable a la empresa, y eso no se ha hecho”.

Volviendo al discurso del mandatario en Chuquicamata, en donde también aseguró que “Codelco no se privatiza”, el líder de Sonami aclaró que “nosotros nunca hemos perseguido algo así tampoco, para nosotros Codelco tiene su lugar, ocupa un lugar importante, insisto, dentro el ecosistema minero (…) no es la discusión si Codelco se privatiza o no, pero pretender beneficiar sólo a Codelco dentro del ecosistema y descuidar lo que significa la Empresa Nacional de Minería para el resto de la minería privada que necesita claridad y proyección en eso, no me parece, no nos parece a nosotros”.

Siguiendo con lo anterior, declaró que “nosotros estamos dispuestos a representar esa situación porque además se ha hecho de una forma que da dudas, se ha hecho incluso, creo yo, con abuso del Gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería, donde el Gobierno tiene mayoría de representantes y de alguna manera se pasó la aplanadora en esto”. A su juicio, “este tema se ha tratado de una manera secreta, no sólo sin consultarlo, además sin siquiera permitir que tenga una discusión de los distintos directores con las personas que los han designado, con el resto del ecosistema o incluso de la administración de Enami, se les ha prohibido comentar el tema”.