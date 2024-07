Doctora Patricia Matus llama a la calma: “El uso de talco no tiene ningún riesgo”

¿Es realmente cancerígeno el talco? Una advertencia de la OMS, sobre el posible efecto cancerígeno de esta sustancia, provocó alarma mundial. Sin embargo, algunos expertos ponen matices al respecto. La doctora Patricia Matus de la Universidad de los Andes aseguró en ‘Qué Hay De Nuevo’ que es necesario entender qué fue lo que se descubrió antes de entrar en pánico:

“La Agencia Internacional del Cáncer evalúa compuestos en relación a su potencial de provocar cáncer. La segunda categoría indica que hay datos en animales que dicen que se podría generar cáncer, pero no hay evidencia concluyente… No hay datos en seres humanos”.

Ante eso, enfatiza que:

“Los compuestos actuales del talco son completamente seguros. Además, los niños no necesitan elementos para usar en su piel, los pañales no conservan humedad”.

En ese sentido, hace hincapié en que los estudios ni siquiera plantean que el talco podría generar talco en la piel de los animales, que es como se usa en humanos:

“El talco no produce cáncer en la piel en los animales, solo en la mucosa… Ha habido confusión, porque cuando el talco no es puro, y está mezclado con fibras de amianto, ese es cancerígeno comprobado. Hay que fijarse que sea talco puro. Pero el uso actual del talco, principalmente para los pies, no tiene ningún riesgo”.