Carolina Leitao tras fatal balacera en Quilicura: “Cada vez que muere un niño, estamos fracasando como país y sociedad”

En entrevista con ‘Lo que faltaba’, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipales, Carolina Leitao, se refirió a la crisis de seguridad que afecta a nuestro país, donde recientemente se registró una balacera en Quilicura, la que dejó cuarto adolescente fallecidos.

Para la jefa comunal, “cada vez que muere un niño, estamos fracasando como país y sociedad respecto de su protección”. Tras esto, puntualizó que “cuando hablamos del tema de seguridad, también conversemos de prevención y esto es decir qué estamos haciendo en la práctica para que hechos así no sucedan (…) estamos fallando en la prevención, porque la mayoría de estos niños entran a estas bandas y situaciones complejas y creo que ahí es donde nos estamos actuando a tiempo”.

En ese sentido, planteó que “este fenómeno de las armas es mucho más amplio que el de los homicidios (…) a veces hay mucha tentación al efectismo y la verdad es que ninguno de los planes tienen resultados efectivos, si no es acompañado de un trabajo territorial y creo que eso último no se ha hecho, donde falta voluntad de las policías y Fiscalía”.

Para culminar, enfatizó en que “no hay que bajar la guardia respecto del tema de la prevención y no estoy hablando del futuro, si no de algo del presente. Si a un niño lo pillo con un arma, me debo asegurar de que él no vuelva a estar en la calle, porque esos niños son los vulnerables a ese tipo de situaciones”.