Claudio Alvarado del IES por rechazo oficialista a multa asociada al voto obligatorio: “Es demasiado evidente el modo en que se está intentando sacar una conveniencia electoral”

Ayer, miércoles 10 de julio, el Gobierno anunció un veto presidencial al proyecto de reforma electoral que permite que las próximas elecciones municipales y regionales se realicen en dos días. Esto, tras el rechazo del Senado al informe de la comisión mixta, en el que se restablecía la sanción económica a quienes no asistan a sufragar. En medio de esta discusión, diversas figuras políticas han criticado el hecho de que se aplique la multa, entre ellas, el diputado Gonzalo Winter (FA), quien criticó que el proyecto es “antipobres”.

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), sobre la polémica en torno a la reforma electoral y la multa asociada al voto obligatorio.

Sobre el debate respecto de la reforma electoral, Alvarado indicó que “en general está muy mal intentar resolver modificaciones a las leyes electorales, cualesquiera sean, con tan poca anticipación y de manera tan improvisada, tan mal hecha, ahí hay un primer problema, pero luego están las declaraciones tan desafortunadas de parte del diputado Winter y, en general, la actitud de una parte no menor del oficialismo, en la que es demasiado evidente el modo en que se está intentando sacar una conveniencia electoral”.

Siguiendo con lo anterior, planteó “qué otra razón, qué otro motivo podría llevar a esta estrategia de última hora que el tenerle, por así decirlo, temor a que una mayor participación de esos sectores se traduzca en un peor resultado electoral de corto plazo. Ahora, si es que eso efectivamente está operando, si es que esa es la motivación, por supuesto que es mezquina, es triste y además deja muy mal parado al propio oficialismo”.

Consultado por el rol del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, el director ejecutivo del IES estableció que “es un rol bastante enigmático la verdad (…) su irrupción calza con el auge de esta polémica, entonces la verdad es que el rol que ha jugado a esta hora no es claro, uno no puede dejar de preguntarse si no se está jugando a dos bandas”. En ese sentido, consideró que “por sus declaraciones, ha intentado defender parcialmente la falta de multa en el caso de electores extranjeros y eso obviamente que no se bien, pero en cualquier caso, más allá de eso, lo que definitivamente no se ve bien, no ha sido una buena performance, es el hecho de que la tramitación y la conducción de la tramitación ha sido muy enredosa”.

A su juicio, “lo de las multas jamás debió haber sido tema, por tanto, la participación del ministro Elizalde cuando menos errático porque si es que esto hubiera sido llevado en buena forma, insisto, nada de esto estaría ocurriendo”. Asimismo, criticó que “es una maniobra demasiado burda, de última hora, con argumentos que se invocan que no le hacen sentido a la verdad”.