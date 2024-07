Nutricionista aborda los conceptos de gordofobia y estigma del peso: “Tenemos que velar para que las personas tengan mejores hábitos”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la nutricionista especialista en trastornos de la conducta alimentaria (TCA), Carolina Melcher, se refirió a dos temas que han complicado a la población nacional durante los últimos años como son la gordofobia y el estigma del peso. Recordemos que un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet, constató que Chile es el segundo país de Latinoamérica donde más aumentó la obesidad en los últimos 30 años.

Para comenzar, Melcher, explicó que “estos términos están bastante desactualizados, obsoletos y son bastantes carentes de ciencia”. En ese sentido, comunicó que “hay aspectos que están fuera de control como los aspectos psicológicos; la salud mental, estrés, depresión, desesperanza, entre otros. En el área de la salud debemos analizar todos esos factores y más para poder determinar el estado de salud de una persona y, reducir solo esto al peso y al tamaño corporal de alguien es sumamente erróneo”.

Tras esto, recalcó que “hay que aceptar y respetar la diversidad corporal (…) tenemos que velar porque las personas tengan mejores hábitos. Estas indicaciones de peso o el estado nutricional de las personas a base del IMC es muy contraproducente”.

A continuación, puntualizó en que “más que buscar una composición corporal determinada, es buscar la funcionalidad de esas personas, que a través de su cuerpo puedan correr y disfrutar. Muchas personas se entrampan en decir que van al gimnasio y que no se les nota, pero no se ponen a pensar en si está durmiendo bien, de si es que hay más fuerza o si no te cansas en subir una escalera, pero cuando este objetivo se entrampa en buscar un peso específico, se desmorona toda esta motivación”.

Para culminar, especificó que “este sesgo de peso o la gordofobia es la puerta de entrada para que aumente la prevalencia del trastorno de la conducta alimentaria, los TCA son problemas psicológicos y emocionales, pero no son problemas alimenticios como tal y son multifactoriales y uno de los factores que pueden gatillar esto es el miedo a engordar y los comentarios a nivel social sobre el tamaño corporal “.