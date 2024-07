Hermann González y crisis del sector construcción: “Se podría tener una actitud mucho más proactiva desde el Ejecutivo”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Hermann González, economista, coordinador macroeconómico de Clapes UC e integrante del Consejo Fiscal Autónomo, sobre la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de julio, publicada por el Banco Central; las proyecciones de inflación; y el panorama en el sector de la construcción.

Consultado por su impresión respecto de la encuesta, la cual mostró que los especialistas esperan un alza del IPC de 0,5% en julio y de 4,2% anual a diciembre, González reconoció que “no me sorprende tanto porque básicamente esto se produce después del IPoM y de la sorpresa del impacto que va a tener el aumento de las tarifas eléctricas, algo que la verdad es que nadie lo tenía incorporado”.

Respecto de las proyecciones de inflación para este año y los efectos de segunda vuelta, el coordinador macroeconómico de Clapes UC indicó que “creo que eso es muy difícil de cuantificar, el Banco Central hizo un esfuerzo (…) no es tan fácil de medir, el Banco Central tiene sus modelos a partir de los cuales cuantificó esto, yo creo que va a ser esencial qué es lo que ocurra con las condiciones de demanda en la economía”.

Por último, sobre el sector inmobiliario y de construcción, el economista expresó que “es un sector que está pasando por una crisis bien severa, obviamente hay factores que no dependen de las condiciones internas, por ejemplo, el nivel de las tasas largas tiene mucho más que ver con las condiciones internacionales y las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos”. No obstante, cree que “se podría tener una actitud mucho más proactiva desde el Ejecutivo para apoyar este sector, para acelerar la inversión en vivienda o los subsidios habitacionales, creo que debiera haber un rol de facilitar el crédito, por ejemplo, vía Banco Estado. También, esto se da junto con un déficit habitacional que sabemos que tenemos en el país”. En esa línea, hizo hincapié en que “es una situación bastante urgente, donde he visto muy poco activo al Ejecutivo”.