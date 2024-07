Alcalde de Zapallar por demora en distribución de útiles escolares: “Si yo fuera ministro de Educación, le pido la renuncia a todos los funcionarios que tienen que ver con esta entrega”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), sobre las intensas gestiones para evitar que los colegios municipales fueran traspasados al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Petorca, y la demora de la Junaeb en la entrega de útiles escolares.

Consultado por el trabajo del municipio zapallarino para detener la desmunicipalización, Alessandri explicó que “opto por este camino porque soy un convencido que los Servicios Locales de Educación Pública no funcionan y hoy día el tiempo nos da la razón”. Desde su punto de vista, este sistema no funciona “porque están centralizando. Tenemos un Estado que no funciona a los tiempos actuales, que centralizar es lo peor que puede hacer y antes se hablaba de educación pública de calidad, y hoy día con suerte hablamos de educación pública, entonces perdimos ese derecho todos los chilenos”. Asimismo, criticó que no conoce la realidad de cada comuna y que “si hubiese sido una buena reforma, en donde se mejora la calidad, no hubiésemos tenido ningún problema”.

Es ante este panorama que desde su administración comenzaron a trabajar para cumplir con los requisitos que establece la ley para que el municipio siguiera siendo sostenedor. En ese contexto, hizo hincapié en que la gestión que han hecho y siguen haciendo día a día les permitió ganar “el gallito” a “una reforma ideológica que trató que todos los municipios de Chile entregáramos una mala educación (…) una reforma ideológica que no se ajusta a la realidad del país”.

Frente a la pregunta de si conoce a otros municipios que ya estén trabajando para conseguir evitar el traspaso a los SLEP, el jefe comunal de Zapallar confirmó que “tengo información, somos varios, muchos, los alcaldes, los directores del Departamento Educación o de la Corporación de Educación, que estamos trabajando en esto (…) vamos a cumplir con la ley para demostrar que los alcaldes estamos comprometidos”.

Retraso en la entrega de útiles escolares

Por último, respecto de la demora de más de tres meses en la entrega de los útiles escolares por parte de la Junaeb, la cual ha afectado a cerca de dos millones de estudiantes de establecimientos municipales, el presidente de la AMUCH condenó la situación y declaró que “si yo fuera ministro de Educación, le pido la renuncia a todos los funcionarios que tienen que ver con esta entrega porque es la falta de respeto más grande que se le ha hecho a los alumnos y a las familias que estudian en este establecimiento, es inaceptable. ¿Dónde están las personas que tienen responsabilidad profesional y política de la Junaeb? No puede ser”.