Cristián Araya de Sartor sobre baja del IPC del 0,1%: “Fue una caída bastante homogénea en casi todas sus líneas”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, sobre el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, el cual anotó una caída del 0,1%, ubicándose en el rango esperado, y sobre las expectativas de crecimiento en nuestro país.

Consultado por el panorama económico y el resultado del IPC de junio, Araya estimó que “probablemente vamos a terminar el año con un 2,5% de crecimiento que es más o menos el horizonte a lo cual todos los economistas se ajustaron después de la cifra del Imacec. El IPC más o menos converge con esa cifra”.

Siguiendo con lo anterior, destacó que “fue una caída bastante homogénea en casi todas sus líneas y me parece que eso debería ir siendo reflejo también de que el costo del capital, hoy día conseguirse plata prestada, está más caro de lo que era hace 18 o 24 meses atrás. Hoy día no es fácil conseguir plata, no es fácil financiar el capital de trabajo y ciertamente los sueldos tampoco nos muestran un incremento importante, por ende, plata a los bolsillos está escaseando, y eso eventualmente debería propender a que los efectos de la política monetaria más elevada tiendan a incrementarse en la segunda parte del año”.

Respecto del panorama en cuanto al consumo y el paso de extranjeros por el país, el gerente de estrategia de Sartor indicó que “me parece que en el caso de los ingresos de los malls efectivamente se está dando, el número de visitas es mucho más importante, extranjeros, argentinos, brasileños, por temas cambiarios, y eso se ha visto en mejores números. Además, también está logrando ingresos en otras latitudes (…) a mí más que el consumo, me gusta el tema de los malls para una segunda mitad del año”.

Por último, proyectó que “mirando las inflaciones futuras, uno puede deducir de que las estimaciones de inflación para este año se situaron por sobre el 4%, 4,1% o 4,2%. El IPoM ya hablaba de un alza importante para este año por este concepto, en torno al 3,8% o algo por ahí, yo creería que de que esos números son bastantes tangibles y probablemente se mantengan. Yo creo que la alza importante la vamos a ver en los próximos meses”.