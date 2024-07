Entrevistas Ricardo Mewes y levantamiento del secreto bancario: “Nunca nos hemos opuesto en la medida en que haya una orden judicial” Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), sobre la propuesta de avanzar en gobernanza tributaria integrando al Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería y Aduanas; el proyecto de secreto bancario; la reestructuración del SII; tarifas eléctricas; y panorama económico. A propósito de la propuesta de la CPC de agrupar al SII, Tesorería y Aduanas en un ente para hacerse cargo de los temas tributarios, Ricardo Mewes indicó que “tiene que ver con una mayor coordinación entre estas tres entidades que son fiscalizadoras”. Esto, fundamentalmente en materia de marca, control y fiscalización en impuestos internos. Respecto del proyecto para levantar el secreto bancario, expresó que “nosotros la verdad es que nunca nos hemos opuesto en la medida en que haya una orden judicial, aquí hay que descartar algunos mitos porque cuando hemos planteado, por ejemplo, que no sea un funcionario del Servicio de Impuestos Internos el que le pida al banco levantar las cuentas corrientes de cualquier ciudadano o empresa, nos parece que a lo menos tiene que justificarse en función de que hay detrás de eso la investigación de un delito”. Desde su punto de vista, “todo esto sirve para ir siguiendo la ruta del dinero en función del crimen organizado, pero creo que también debe haber a lo menos un fiscal que vaya investigando”. Asimismo, insistió en que “tienen que haber algunos parámetros que nos de tranquilidad a todos los ciudadanos que esto no tiene que ver con que a un funcionario se le ocurre, pongámonos en ese extremo, pedirle a un banco que levante las cuentas”. En la misma línea, sobre la salida de Hernán Frigolett como director del organismo, el presidente de la CPC manifestó que “todos conocemos a Javier Etcheberry, conocemos lo que pasó en su período como director y todo lo que hizo (…) es una buena alternativa, yo creo que le puede poner gestión al servicio, agilizar los procesos, dar mejor servicio a los contribuyentes”. Frente a la pregunta de si el SII ha perdido eficiencia en el último tiempo, Mewes respondió “yo creo que sí, cuando vemos las cifras de evasión, particularmente en IVA, que es un impuesto de que en general es de fácil recaudación y que hoy día está llegando cercano al 20%, sí ha perdido eficacia”. Consultado por el alza de las tarifas eléctricas y la idea de triplicar el subsidio a la luz, el experto hizo hincapié en que “hoy día, tal como lo dijo el Presidente, hay que empezar a pagar esa cuenta lo antes posible y por focalizar en aquellas personas más vulnerables, algún nivel de subsidio, pero no prácticamente en la mitad de la población como se está planteando”. Por último, mostró preocupación por el panorama económico del país, ya que consideró que “la inversión que realmente genera mayor empleo, genera mayor crecimiento económico, es la que todavía no llega y por las cifras que decía el Banco Central, claramente no va a llegar en el corto plazo”.

