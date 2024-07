Entrevistas Francisca Jünemann, presidenta Chile Mujeres, aclaró que las 18 conductas consideradas delito en el trabajo no están en la Ley Karin Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Francisca Jünemann, presidenta de Chile Mujeres, sobre la entrada en vigencia de la Ley Karin, fijada para el 1 de agosto, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Frente a la pregunta de si esta ley va a cambiar la forma en cómo nos relacionamos en el trabajo actualmente, la presidenta de Chile Mujeres señaló que “yo creo que sí porque si bien no es nuevo que nuestro Código del Trabajo regule el acoso laboral y sexual, se crea esta nueva figura que es la violencia en los lugares de trabajo y sobre todo se equipara lo que es el acoso laboral con el acoso sexual”. Siguiendo con lo anterior, hizo hincapié en que “se transita desde una idea o concepción legal de la reacción frente a los casos de acoso a la prevención, es ahí donde está la clave de este cambio cultural”. Por último, consultada por la clasificación de ciertos comportamientos como delito en el trabajo que empezó a circular por los medios, Francisca Jünemann aclaró que “esas 18 conductas que empezaron a circular por todos lados, era la opinión de un académico, que él consideraba que esas eran conductas de acoso (…) generó mucha confusión porque pasó de un medio a otro, de decirse la opinión de este académico a decir la ley señala. Esas 18 conductas no están en la ley, eso es súper importante, lo que sí establece la ley, te dice lo que es el acoso laboral, te define el acoso sexual, lo que es la violencia en los lugares de trabajo de forma muy precisa”.

