Carlos Caszely y Juan Oyaneder nos cuentan todos los detalles de su nuevo libro “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el histórico futbolista nacional, Carlos Caszely y el poeta y escritor, Juan Oyaneder, nos cuentas todos los detalles de su nuevo libro “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”, texto que repasa los comentarios deportivos más graciosos de los últimos tiempos.

Sinopsis del libro

En literatura existe un síndrome llamado pánico a la página en blanco. En el fútbol, los micrófonos y las cámaras producen más o menos lo mismo. Una vez que se prenden, mucha gente se queda en blanco, se ve dominada por el nerviosismo y termina diciendo lo primero que se le viene a la cabeza. No conozco a nadie, ni siquiera a los hombres más brillantes, que no haya dicho una bobería. El error es parte de la comunicación. Ahí está mi frase. La dije, sin querer, y quedará para el recuerdo en este trabajo que hicimos con amor junto al periodista y poeta, Juan Oyaneder, experto en recopilaciones.

‘No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso’ es una tremenda selección de las frases más graciosas e ingeniosas que han marcado la historia de este bello deporte. Un paseo variopinto que deleitará a todos los amantes del fútbol y que promete brindar la misma alegría que mis goles.

Pérdida de su señora

Luego de una lucha de cinco años contra un cáncer, falleció María de los Ángeles Guerra, la esposa del Caszely y con quien tuvo una relación de 50 años. En los últimos días se hicieron virales diversos videos donde el ídolo de Colo Colo buscaba levantar el ánimo a la madre de sus cuatro hijos.

Consultado por este suceso, el astro de nuestro balompié nacional informó que “todavía la lloro y la seguiré llorando por mucho tiempo. Mi psiquiatra me dijo que me costará mucho porque a dónde yo voy me la recuerdan. Siempre he dicho que cuando murieron mis padres sufrí 1.000, pero cuando murió mi señora estoy sufriendo 10.000”.

Selección chilena

Respecto al desempeño de la selección chilena en la Copa América 2024, donde el rol del juez central fue determinante en varias situaciones del juego, Caszely destacó que “no soy como el resto y la voy a defender, el primer partido fue horrible, pero contra Argentina y Canadá nos robaron. Entonces, uno dice que hasta los árbitros del VAR están comprados”.

En ese sentido, puntualizó que “cuando nacen las casas de apuestas se complica todo, ya no es el fútbol bonito y romántico que vivía uno. El fútbol se está transformando en algo muy distinto a cómo uno lo vivía antes y para la Copa América, por qué ponen a Argentina en el grupo A, ¿Será para levarlo a la final?, es todo muy evidente”.