Entrevistas Exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo: “Si la PGU no tiene un límite, en cada campaña presidencial van a competir por quién promete la más alta” Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos e investigador asociado CIES-UDD, sobre el debate en torno a la reforma de pensiones. A pesar de los reiterados llamados del Gobierno para sacar adelante una reforma previsional y avanzar en las negociaciones con la oposición, el proyecto no ha logrado ‘ver la luz’. Por un lado, la Comisión del Trabajo no ha llegado a acuerdos y, por otro, la mesa técnica no ha concluido su informe final. Consultado por esta situación y los puntos que aborda el proyecto, Acevedo apuntó al tema de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Al respecto, sostuvo que “seguir aumentando la PGU va a desincentivar lo que justamente queremos realizar con esta reforma, que es incentivar la cotización, entre otras cosas”. Asimismo, precisó que el objetivo de esta medida es asegurar que ningún jubilado pase su últimos años en situación de pobreza, por tanto, debería tener cierto límite. Esto, ya que “si la PGU no tiene un límite, en cada campaña presidencial van a competir por quién promete la PGU más alta, y eso es una bomba de tiempo fiscal”. Al analizar el panorama político, que tiene trabada la discusión en materia de pensiones, el investigador asociado CIES-UDD expresó que “hay algo de déjà vu en lo que está pasando hoy día. Creo que a esta misma altura, probablemente también va a ocurrir en enero una vez que pasen las elecciones municipales, van a haber ciertas ventanas para acuerdos en pensiones. De un lado, de parte del Gobierno, no están dispuestos por ejemplo a escuchar propuestas como estas o la de Bernardo Fontaine que logran el mismo objetivo, que es aumentar las tasas de reemplazo hoy, y la obsesión o el objetivo final es crear un sistema de reparto, claramente no va a haber posibilidad de un acuerdo”. Siguiendo con lo anterior, consideró que “si por el otro extremo no hay ninguna posibilidad de pensar en un seguro social que permita mejorar las pensiones hoy, obviamente tampoco veo posibilidad de acuerdo”.

